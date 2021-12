Handmade in Brugge lanceert opnieuw kerstwebshop

Handmade in Brugge, het netwerk van Brugse ambachtelijke makers, organiseert ook dit jaar een tijdelijke kerstwebshop. Dit jaar is ook handelsvereniging Shopping Brugge een partner, met uitvalsbasis in de Smedenstraat 37 als afhaalpunt voor de webshop.

Vanaf 10 december zijn op de webshop meer dan 80 verschillende unieke en handgemaakte producten van ruim 20 makers met het handmade in Brugge label te koop. Van verrassende zoetigheden, knappe lederen handtasjes en sleutelhangers, kopjes in keramiek tot heerlijk geurende koffie, bruisende drankjes, originele wenskaarten en fijne interieurobjecten. Wie dus familie en vrienden wil verrassen met een bijzonder eindejaarsgeschenk en de Brugse makers wil steunen, kan terecht op de Handmade in Brugge kerstwebshop.

“Handgemaakt en lokaal kopen is belangrijker dan ooit. Als consument steun je de lokale economie, maar je koopt ook een duurzaam product en verkleint je ecologische voetafdruk”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). De website werd ontwikkelde in het moeilijke coronajaar 2020 door de Brugse digitale studio Bits of Love. Dit jaar werken ze dus opnieuw mee aan de lancering ervan. “Een webshop met Brugse ambachtelijke producten is in deze cadeautjesperiode een mooie meerwaarde voor onze stad”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Brugge is en blijft een stad van inspirerende makers en dat toont het belang en het succes van Handmade in Brugge jaar na jaar aan.”

De Handmade in Brugge kerstwebshop is online van 10 tot 22 december 2021. Bestellen kan via www.shophandmadeinbrugge.be De producten kunnen worden afgehaald bij Shopping Brugge, Smedenstraat 37 in Brugge.