Handelsbeurs in Ingelmunster zorgt voor afwisselend aanbod op 18 en 19 maart

Op zaterdag 18 maart van 10 tot 20 uur, en op zondag 19 maart van 10 tot 17 uur, organiseert het gemeentebestuur, samen met de Lokale Economische Raad, een handelsbeurs op het Marktplein.

Je maakt er kennis met de producten en diensten van verschillende Ingelmunsterse bedrijven en handelszaken. De beurs heeft plaats in een luxetent op het Marktplein. Via een parcours bezoek je gratis de verschillende beursstanden om uiteindelijk in een pop-up bar te eindigen.

Het aanbod is erg afwisselend: de bedrijven bieden samen veel verschillende producten of diensten aan.

Klein en groot

Heel wat kleinere lokale handelaars, maar ook een aantal grote zaken stellen zich voor aan het publiek: AZ tegels, Bathermo, Garage Keirsebilck, Tuinen Wouter Blomme, Brandweerzone Midwest, Sanitair Jo Debrabandere, Pluimveekwekerij Allaert – Geldhof, Heart of Flower, Creala, Keirsebilck Workwear, Lamont Energietechnieken, De Sneukeling, PZ Midow, Traiteur De Marmiet, Gezondheidscoach Lisa Seynaeve, Bosta Consult, Janty, Evy d’Or, Zorgshop Ingelmunster, 2BeSafe, Juwelen Dumoulin, Verzekeringen Vanneste, Immo Casa, Xeon, Electro Varia, Climahome, Streamline Car Care, Aanhangwagens Depuis, Gardenier, Novoto, Reno-bouw, Kunstgrassen Monver’t, Easypay Group, Postzegelhandel Luc Vansteenkiste, Karweien Robin Vanhove , FD-Bouw, Schoonheidsspecialiste Claudia Biebouw, Coventa, Bazoeka (pop-up bar).

“Het event zal de lokale handelaar en ondernemer extra energie en dynamiek geven”, zegt schepen van lokale Economie Katrien Vandecasteele. “Het wordt een bruisend, wervelend en inspirerend weekend voor zowel de standhouders als de bezoekers. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zijn schouders onder dit project zet.” (Patrick D.)