Handelaars van de Brugse Smedenstraat maken gezamenlijk statement

De handelaars van de Smedenstraat kwamen dinsdagvoormiddag samen om een publiek statement te maken over hun straat en de beeldvorming die erover ontstaat. “De straat onderging inderdaad de voorbije jaren een transitie en werd diverser, meer multicultureel”, zegt voorzitter van Shopping Smedenstraat Isabelle De Pourcq.

“Maar we hebben hier nog altijd een heel mooi en breed aanbod. We zijn het dan ook beu dat er, ook in de pers, al te vaak een wat negatief beeld opgehangen wordt van deze straat. De Smedenstraat is en blijft een bruisende en gezellige handelsstraat. ‘Wij hebben van alles het beste’, zeiden we vroeger wel eens en dat klopt nog altijd. Hier heb je hele mooie voedingszaken, traiteurs, schoonheidsspecialisten, restaurants, immozaken, een lingeriewinkel, tapijt- en decoratiezaken en zo kan ik nog wel even door gaan. Bovendien doen de handelaars in deze tijd van het jaar hier hun uiterste best voor een mooie kerstdecoratie.”