Handelaars tevreden met solden in Roeselare, nog grote kortingen tijdens slotweekend

De soldenperiode zit er bijna op. Ook in Roeselare maken de handelaars de balans op vooraleer de focus te leggen op een nieuw jaar en het komende lenteseizoen. Wij legden ons oor te luisteren in de Roeselaarse winkelstraten en noteerden enkele verrassende zaken.

Wanneer we in de Delaerestraat binnenstappen bij Marie-Julie, kledingzaak gespecialiseerd in grote maten, is eigenaar Marianne Vanderschaeghe volop bezig met lege dozen en rekken aan het opruimen. “De eerste week van de solden was niet denderend bij mij”, begint Marianne. “Pas de tweede week begon de soldenverkoop beter te lopen. Ik ben gestart met kortingen tot 30 en 40 procent vanaf drie stuks. De outletstukken hingen met 60 procent korting in de rekken. Maar absolute toppers waren de broeken die ik verkocht aan 20 euro per stuk of drie stuks voor 50 euro.”

“Toch heb ik de indruk dat de mensen veel meer letten op hun uitgaven, ook in de solden, ja. Ik ben nu al 33 jaar voltijds bezig met mijn boetiek en de kans bestaat dat ik na de zomer stop met Marie-Julie. Nochtans heb ik onlangs de winkel vernieuwd en heb ik een zeer trouw klantenbestand maar de idee leeft meer en meer dat ik een beetje van het leven moet genieten. En om nu nog online verkoop aan te bieden, is niet meer aan mij besteed. Ja, ik zou niet neen zeggen tegen iemand die de zaak overneemt, hetzij om de boetiek verder te zetten of om er totaal iets anders in te beginnen.”

Grotere omzet

Bij River Woods in de Ooststraat blikt uitbaatster Marjan Noyelle zeer tevreden terug op de voorbije soldenperiode. “De allereerste soldenweek en het eerste weekend was voor ons al meteen een voltreffer. Nochtans pakten we dan nog niet uit met de grootste kortingen. Die zijn er pas de laatste tien dagen gekomen. Hierbij hadden we natuurlijk geluk dat het koud weer was en dat overtuigde de mensen om nog eens tot bij ons te komen voor een wintertrui of een warme jas. We zijn echt tevreden met onze verkoop tijdens de solden: niettegenstaande er een dag minder solden was dan vorig jaar, noteren we een grotere omzet.”

“Een grotere omzet ondanks een dag minder solden”

“Ik heb al bij veel handelaars mijn licht opgestoken en de meeste kunnen terugblikken op een zeer goede soldenperiode”, zegt Martine Demeyere, bestuurder bij vzw Shopping en Centrum Roeselare én retailexpert. “Essentieel was wel dat er in de soldenperiode meteen werd gestart met belangrijke kortingen. Wie de eerste week met 20 of 30 procent korting begon, kende misschien een trage start. De klanten komen daarvoor niet speciaal naar de winkel.”

Positief gevoel

“Het voorbije jaar was voor heel wat handelaars eigenlijk helemaal geen slecht jaar. Natuurlijk hielden veel commerçanten rekening met een moeilijke commerciële periode en kochten ze misschien iets minder aan waardoor er minder stock over is. Het winterseizoen was zeker geen mislukking en de daaropvolgende koppelverkoop, net voor de solden, was ook best goed. En nu veel winkels succesvolle solden achter de rug hebben, houd ik toch een positief gevoel over aan het voorbije jaar”, klinkt het besluitend.