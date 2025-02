Handelaars slaan handen in elkaar voor Valentijnsdag

Tijdens het valentijnsweekend, 14, 15 en 16 februari, slaan enkele lokale handelaars de handen in elkaar om romantiek centraal te zetten. “Een liefdevol ontbijt door Liesbeth Lietaer van De Komeere. Een smaakvolle plank van T(H)OF in Haringe. Zachte ontspannende handen van Lies Desmedt en Malika van Relaxatiehuis en het gezellige interieur bij Sabine Rouseré van het Klaverhof om in weg te dromen.”

“Het Klaverhof is een prachtige vakantiewoning die Sabine openstelt als B&B en dit in naam van de liefde. Je overnacht in het mooie, rustige, authentieke Klaverhof in Haringe. Waar je bij het ontwaken kan genieten van een uitgebreid ontbijt verzorgd door De Komeere. Je wordt er ont-moet door een zalige relaxatiemassage gegeven door Relaxatiehuis uit Roesbrugge. Daarna kan je genieten van de mooie gerestaureerde schuur, dit bij een kaas- en charcuterieplank verzorgd door T(H)OF in Haringe. T(H)OF is een pop-up van mei tot augustus”, vertelt Lies Desmedt van Relaxatiehuis.

“Wij zijn alle drie van Roebrugge-Haringe afkomstig, maar we zijn ook lokaal. We kunnen samen een mooi concept aanbieden. En wat is er mooier dan samen ondernemen? Mensen mogen rust, gezelligheid verwachten.”

Liefdevol

Dit arrangement kan geboekt worden gedurende het hele weekend voor 220 euro per persoon. “Een arrangement zelf samenstellen is ook mogelijk. Wil je enkel de massage op deze unieke locatie of wil je graag rustig ontwaken in één van de mooie kamers met een liefdevol ontbijt? Dat kan zeker ook”, vertelt Lies.

“De kostprijs is afhankelijk van wat je boekt. Je kan ontbijten voor 30 euro per persoon en massage vanaf 100 euro per persoon. Voor wie gewoon wil overnachten, kan dit vanaf 140 euro per nacht.” Liefdevol ontbijten met De Komeere kan nog op 15 februari tussen 9 en 11 uur, 16 februari is volzet. Reserveren kan via info@dekomeere.be of 0497 89 69 99.

Info: www.relaxatiehuis.be en doorklikken naar Valentijn@hetklaverhof.