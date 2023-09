Handelaars Noordstraat in Roeselare verenigen zich en willen bewijzen dat hun straat ook kan bruisen

De Noordstraat zal van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober roze kleuren. Deze centrumstraat met een unieke mix aan handelszaken wil niet alleen tonen dat ze als een blok samenhangt maar dat de Noordstraat ook voor bruisend shoppingplezier zorgt.

“Wij starten het Weekend van de Klant zelfs een dag vroeger want op vrijdag 29 september zal de Noordstraat rozer kleuren dan ooit ”, lacht Ingrid Huyghe van concept store Anna et maman. “De winkelingangen zullen versierd zijn met wit-roze ballonpilaren en we rollen flashy roze lopers uit. De 25 deelnemers aan dit evenement zijn helemaal klaar om hun klanten supergoed te verwennen.”

“Naast een oprechte glimlach, persoonlijk advies en een leuk cadeautje ter gelegenheid van het Weekend van de Klant komt er nog een verwenbon bij vanaf een bepaald aankoopbedrag. De verwenbon kan tijdens de driedaagse worden ingeruild voor een lekkere koffie bij POP of Au Grand Café, een meeneemkoffie bij Boutique Albert of een speciale Noordstraatkoek bij bakkerijen Davalie en Bolleke.”

Evenveel troeven

“De handelaars van de Noordstraat hebben zich op een vreemde manier gevonden”, gaat Ingrid verder. “Tijdens een ontbijt dat door de stad werd georganiseerd, waren we met een zestal handelaars van de Noordstraat aanwezig en we raakten aan de praat. We ontdekten dat we elkaar eigenlijk niet zo goed kenden en dat er geen echte samenhorigheid was in de straat. En zo beslisten we om daar iets aan te doen. We maakten een Whatsapp-groepje aan en wisselden berichten uit die verband hielden met onze zaken. Op een bepaald ogenblik vroegen we ons af of we nog iets meer konden doen voor onze straat. Iedereen heeft het steeds over de Ooststraat – en daar is absoluut niets mis mee – maar de Noordstraat heeft zeker evenveel troeven. Hier vindt men veel unieke en zelfstandige zaken en dat in een mooie mix van horeca, boetieks, lifestyle- en speciaalzaken. In onze straat vinden de mensen nog veel zaken waar ze degelijk klantenadvies krijgen en waar de handelaars de vragen en problemen van hun klanten proberen op te lossen. Men noemt bijvoorbeeld de Franco Belge of Naaicentrum Demyttenaere niet voor niets de Tante Kaats van Roeselare !”

“We hebben dan een werkgroep opgericht met Astrid van de Franco Belge, Dymphie van de Phenix, Lies van Mamado, Lisanne van Tonttu, Kurt van Oil & Vinegar en mezelf van Anna et maman. Frank van Naaicentrum Demyttenaere was ook op de startvergadering maar hij maakt geen deel uit van het bestuur. En Lisanne van Tonttu heeft haar zaak nu nog in de Sint-Amandsstraat maar komt begin 2024 naar de Noordstraat.”

Uit de schaduw

“Aan ons eerste evenement, dat we koppelen aan het Weekend van de Klant, nemen 25 handelszaken deel. Maaike van Roots 33 heeft een zestal reals of snelle filmpjes op sociale media geplaatst waarin de 25 deelnemende zaken kort worden voorgesteld.”

“Dit zal zeker niet onze enige activiteit zijn, er komen nog meer evenementen in de toekomst. Onze enige bedoeling is om de Noordstraat uit de schaduw van andere shoppingstraten te halen. Wij willen aantonen dat onze shoppingstraat zeker een mooi model kan zijn van de retailstraat van de toekomst. In onze straat hebben we heel mooie en diverse zaken maar die er nu nog niet genoeg uitkomen. Het algemene beeld van onze Noordstraat kan inderdaad vrolijker, fleuriger, dat ziet iedereen. Maar zo ver zijn we nog niet. We kunnen later nog altijd in overleg gaan met de vzw Shopping & Centrum Roeselare, waarmee we heel goede contacten hebben, of met het stadsbestuur van Roeselare.”

“In veel zaken krijgen klanten nog degelijk en goed advies”

Volgende handelszaken nemen deel aan het Noordstraat-evenement tijdens het Weekend van de Klant: Henry Martine, Naaicentrum Demyttenaere, Anna et maman, Tonttu, Strip, Beauté Paulette, TUI, Phenix, Boutique Albert, Mamado, North Streetwear, Tineke Junior, Louis & Louise, Rima, Roots 33, Oil & Vinegar, Adonis, Franco Belge, Davalie, Quasimodo, Au Grand Café, POP, Cavaletti, Cuisine Tossins en De Kruidenmozaiëk.

Weekend van de Klant

Er nemen dit jaar 163 handelszaken in Roeselare, 6 in Beveren en 12 in Rumbeke deel aan het Weekend van de Klant. De klanten krijgen een geschenk om hen te bedanken voor hun trouw aan de winkels en boetieks.