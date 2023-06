Handelaars in Waregem halen alles uit de kast voor zomerbraderie: welke zaak heeft de mooiste etalage?

De traditionele braderie vlak voor het zomerverlof staat voor de deur in Waregem. Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni gooien de Waregemse handelaars hun deuren open. Naar analogie met de prachtige koetsen tijdens de Elegantietocht van zondag, pakken de Waregemse handelaars uit met een aangepaste etalage in zomer- of paardenthema.

Koopzondag in centrum

Vlak voor het zomerverlof halen de Waregemse handelaars nog eens alles uit de kast voor hun klanten. We moesten lang wachten op de voorjaarszon waardoor de zomercollectie tijdens de braderie prominent in beeld komt. De Zomershopping is dan ook het uitgelezen moment voor een nieuwe zomeroutfit. Natuurlijk zorgen we ook voor extra animatie. De kermis op de Markt brengt ontspanning voor jong en oud en onder andere het Waregemse ensemble Ze Quaffeurz zorgen voor een muzikale noot.

Gratis ponyritjes en prachtige koetsen

Shop in galop tijdens de Zomershopping, want tussendoor geniet je van de pracht en praal van onze paardenstad. Op zondag paraderen de mooiste koetsen tijdens de elfde Elegantietocht door het stadscentrum. En ook de paarden en menners zelf zijn piekfijn en helemaal in stijl uitgedost. Daarnaast zijn er zondagnamiddag ook gratis ponyritjes voor de kleinsten en gratis rondritten voor de hele familie met de stadskoets. Meer informatie vind je op www.waregem.be/elegantietocht

Etalages met zomerse touch én veel paardjes

De handelaars pakken uit met een etalagewedstrijd en strijden ook voor “de mooiste”. Zo zullen niet enkel de koetsen blinken tijdens de Zomershopping, maar ook de winkels van de handelaars in de winkelstraten (Stationsstraat, Holstraat, Stormestraat), op de Markt en in Het Pand. En dat doen ze met glans, zoals u zelf kunt zien op de foto.