Handelaars gemengd tevreden na afsluit koopjesperiode in Roeselare

Met het afsluiten van de koopjesperiode eindigt een drukke periode voor de handelaars. Wij probeerden op de laatste dag van de koopjes zelf nog een afgeprijsd artikel te scoren en polsten ondertussen of de Roeselaarse handelaars tevreden waren.

In december was er een geslaagde eindejaarsperiode in Roeselare waarop veel handelaars tevreden terugblikken. Maar dan moesten de koopjes in januari nog volgen.

“Wij hebben normale solden achter de rug”, vertelt Gilles Huyghebaert van Boggi. “Isolde Delanghe van Mode Unie vertelde op de radio dat de koopjes door het slechte weer net iets minder waren dan verleden jaar. Wij hebben dat niet echt ondervonden. Voor ons waren het natuurlijk speciale koopjes want Boggi zit ook in volle transitie. Ik kijk in ieder geval vol vertrouwen naar de toekomst. Oh ja, ik wil ook een dikke pluim op de hoed van de stad en Shopping & Centrum Roeselare steken voor de gezellige eindejaarsperiode en de vele activiteiten die werden georganiseerd.”

Ook Annemie Pillen van Pips Pillino klaagt niet. “Wij hebben quasi hetzelfde verkocht als vorig jaar. De solden zijn iets trager op gang gekomen maar het slechte weer zat daar voor veel tussen. De laatste week van de koopjesperiode was het echter zeer goed.”

Geen strenge winter

Eline van Jackelyn Youth Store vertelt dat hun koopjesperiode minder was dan vorig jaar. “Onze nieuwe collectie heeft in januari beter verkocht dan onze koopjes. Er is ook geen echte winterperiode geweest en ik geloof niet dat er nu nog een strenge winter zal komen, gezien de hoge temperaturen die worden gehaald. We zullen de niet-verkochte koopjes niet laten hangen, we moeten plaats maken voor de rest van de nieuwe collectie.”

“De solden zijn iets trager op gang gekomen door het slechte weer”

Julie van boetiek Corylie blikt dan wel tevreden terug op de maand januari. “Wij hebben beter gewerkt dan vorig jaar in de koopjesperiode. Ook de normale verkoop in de andere maanden is beter dan voorbije jaren. Misschien komt het omdat iedereen ons nu kent op de hoek van De Munt en de Noordstraat. We zitten hier ondertussen vijf jaar en onze klanten zijn vertrouwd met onze winkel en ons aanbod.”

Ook Marjan van River Woods sluit de maand januari af met een positief gevoel. “We hebben evengoed gewerkt als vorig jaar en zijn daar zeer tevreden mee. Neen, ons hoor je niet klagen over de voorbije koopjesperiode.” (PS)