Handelaars boordevol ideeën willen de Izegemse Batjes redden: “Ook vorig jaar was dat een topweekend voor ons”

De Batjes blijven bestaan. Daar willen heel wat handelaars hun schouders onder zetten. Dat was ook nodig omdat Unizo onverwacht de stekker uit de eigen organisatie trok. Er is nog een weg af te leggen, maar het ziet ernaar uit dat van vrijdag 17 tot zondag 19 juni Izegem weer Batjes krijgt.

Unizo wil geen trekker van de organisatie meer zijn. Dat liet voorzitter Pieter Haesbrouck maandag weten tijdens een brainstormmoment over de Batjes. Na twee door corona geannuleerde edities was Unizo met een nieuw concept op de proppen gekomen, maar daar was nadien ook behoorlijk wat kritiek op gekomen. “Kritiek geven is makkelijk”, zegt Lindsey Baekeland die sinds drie jaar Lily’s Fashion, de damesmodezaak in de Gentsestraat 4 runt. “Ik ben gestart net toen corona uitbrak. Na twee moeilijke jaren waren er in 2022 voor het eerst Batjes, wel die hebben mijn jaar goed gemaakt. Ja, we hoorden Izegemnaars klagen over de vorige Batjes, maar het gros van de handelaars was tevreden.”

“Je verkoopt niet alleen op de Batjes, je legt er ook heel wat contacten” (Bart Simoens, Bodegon)

Dat was ook de algemene teneur op de vergadering van afgelopen maandag. Daar toonden heel wat handelaars zich bereid om mee de schouders onder het initiatief te zetten. Zo ook Bart Simoens van wijnspeciaalzaak Bodegon. “Het was natuurlijk schrikken toen we het nieuws van Unizo vernamen. Maar dit mogen we niet verloren laten gaan. Wij zitten hier straks acht jaar met onze zaak. Tijdens de Batjes hou ik voor één weekend café. Als je het totale financiële plaatje bekijkt, dan verdienen we daar geen schatten aan. Ook al omdat je personeel moet inzetten. Maar heel wat mensen leren op die manier je zaak kennen en we verkopen ook effectief veel wijnen die de mensen hier dat weekend proeven.”

Lindsey Baekeland van Lily’s Fashion. “Vorig jaar hebben de Batjes de mijn jaar goed gemaakt.” © gf

Met de beste bedoelingen

Bart maakt ook een kanttekening bij de lege plaatsen die er zijn op het parcours. “Izegem heeft smalle straten en op bepaalde plaatsen – zelfs in de Markstraat – mogen er gewoon geen standen staan, omdat de vereiste vier meter vrij ruimte niet gegarandeerd kan worden.”

“Voor animatie op de Grote Markt moet je betalen, de garagehouders die er vroeger stonden betaalden om er te staan. Dat is een wezijnlijk verschil” (Hilde Verbrigghe, Verso)

Hilde Verbrigghe (Verso) maakt samen met Dominique Maenhout (Optiek Exclusief) deel uit van de cel kleinhandel van de Izegemse Economische Raad. “Wij draaien al lang mee en er is natuurlijk veel veranderd. Unizo was vroeger vooral een vereniging van de handelaars. Dat is nu veranderd als je de samenstelling van het bestuur bekijkt. De nieuwe jonge equipe heeft met de beste bedoelingen het concept veranderd. Maar men is wel vergeten te praten met de handelaars en horecamensen zelf. Men heeft de auto’s van de Grote Markt geweerd en vervangen door animatie. Die garagehouders betaalden om er te staan, voor die animatie moet je zelf betalen. Dat is een wezenlijk verschil.”

Maandag weer vergadering

Dominique Maenhout wil zich ook opnieuw engageren. “Maar hopelijk blijft Unizo zich ook engageren. Vergeet niet dat wij als handelaars dat weekend zelf ook voortdurend in de weer zijn voor onze eigen zaak. Naar veiligheid, verantwoordelijkheid, marketing,… toe moet je iemand hebben die het voortouw neemt. Zomaar een vzw oprichten is ook niet evident, mijn man heeft zich jarenlang geëngageerd bij KFC Izegem en daar heb ik gezien dat daar ook heel wat verplichtingen bij komen kijken. Hopelijk kunnen we verder onder de vzw van Unizo. Wij zijn handelaars en heel wat mensen van ons zijn ook lid.”

“We hebben al wat ideetjes om de Batjes weer leven in te blazen” (Tom Sintobin, De Koornmarkt/De Grote Markt)

Tom Sintobin (De Koornmarkt/De Grote Markt) is de man die de horeca op één lijn moet krijgen. “Ik wil me samen met Dominique ook engageren om straks weer de Korenmarkt te laten leven. Bedoeling is dat er per straat of blok twee verantwoordelijken komen die zorgen voor animatie en de invulling met standen. We hebben daar al wat ideetjes rond. Maar ook het standgeld moet betaalbaar zijn. Waarom niet als vroeger een korting voor wie de drie dagen komt en niet enkel op zaterdag. En we willen ons ook meer richten op de mensen die buiten het centrum een handelszaak hebben.”

David Stekelorum (Autoparts Stekelorum en café Ariba) was de man die de Wijngaardparking vorig jaar van animatie voorzag. “We zullen weer die richting moeten uitgaan en zo weinig mogelijk centen uit de centrale organisatiepot halen. We zullen ook op zoek moeten naar vrijwilligers om ons dat weekend te ondersteunen, want iedereen is in zijn eigen zaak bezig.”

Komende maandag is er opnieuw vergadering met de betrokkenen en er zullen er allicht nog veel volgen. Unizo beloofde daarop ook telkens aanwezig te zijn.