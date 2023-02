Handelaars belonen shoppers met fietsen, scooter en Diksmuidebonnen

In het stadhuis van Diksmuide werden woensdagavond de winnaars van de eindejaarsactie bekendgemaakt.

De winnaar van een gewone fiets is Samya Guessoum die haar winnend lot haalde bij juwelen Loeters. Een elektrische fiets gewonnen met een lotje van bij Delhaize ging naar Steven Hoedt. Met een lotje van bij Keiems Vleespotje won Koen Huyghe een elektrische scooter.

Diksmuidebonnen

De derde prijs was voor Lieve Pollentier. Haar winnend lotje bij Delhaize bezorgt haar een jaar lang elke maand 200 euro Diksmuidebonnen. De tweede prijs – 300 euro aan Diksmuidebonnen per maand gedurende een jaar – is gewonnen door Eline Galle met een lotje van bij Delhaize. De hoofdprijs ter waarde van 500 euro per maand aan Diksmuidebonnen is gewonnen met een lotje van bij kapsalon Vanhaelewyn door Herman Demoen.

“Er zijn 250.000 lotjes bij 77 verschillende handelaars verkocht. Per aankoopschijf van 10 euro kregen de klanten een lotje, het totaal van de verkochte lotjes was goed voor een omzet van 2.505.000 euro bij de deelnemende handelaars. Ook dit jaar hebben we ingezet op klimaatvriendelijke prijzen zoals de fiets, elektrische fiets, de scooter maar ook de Diksmuidebonnen die het lokaal kopen stimuleren”, verduidelijkt burgemeester Lies Laridon.

Relatiegeschenken

“De Diksmuidebon bestaat sinds 2013 en dit jaar was een topjaar voor het aantal verkochte Diksmuidebonnen, met 55.5055 euro verkochte exemplaren. Die worden vaak aangekocht als (relatie)geschenk.”

“De stad zelf maakt ook gebruik van de Diksmuidebonnen als geschenk bij een geboorte of een jubileum of als relatiegeschenk wanneer bijvoorbeeld een ambassadeur op bezoek komt. De eindejaarsactie was ook dit jaar een succes en zal zeker blijven bestaan.” (ACK)