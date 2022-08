Hamburgerrestaurant Flooh’s heropent in de Sint-Alfonssustraat in Roeselare

Flooh’s heropent op vrijdag 19 augustus terug de deuren. Het hamburgerrestaurant zal je voortaan niet meer terugvinden in de Delaerestraat. Vanaf nu zijn Florence Bruneel (29) en Alexis Vandemoortele (32), beide uit Roeselare, te ontdekken in de Sint-Alfonssustraat 34, dat is één straat verder.

Naast de verhuizing zal Flooh’s ook nog meer inzetten op het contact met de klanten. Zo komt er een bar met onder andere cocktails, aangepaste wijnen en exclusieve streekbieren. En om al deze veranderingen nog meer kracht bij te zetten, kozen Florence en Alexis ook voor een nieuw logo.

Op kot

Het verhaal van Flooh’s begon in december 2015, toen nog in de Delaerestraat in Roeselare. “Het pand dat toen ook al een burgerrestaurant was, stond te huur”, opent Florence Bruneel, zaakvoerster van Flooh’s.

“Net op dat moment was ik afgestudeerd als psychologe. Ik stond toen dus voor de keuze: of ik zocht een job binnen de psychologie of ik koos voor iets volledig anders.”

Uiteindelijk werd het dat tweede, want in de psychologie is Florence nooit aan de slag gegaan. “Er was toen al sprake dat het niet eenvoudig was om een vaste job in de psychologie te vinden. Tenzij je natuurlijk zelfstandig psychologe wordt, maar ik was altijd al graag bezig met koken. Op mijn kot in Gent experimenteerde ik al heel vaak met eten. En zeker het concept burgers sprak me enorm aan. Een klassiek restaurant zou ik nooit willen doen, omdat dat precies allemaal hetzelfde is. Met burgers kan ik wat losser zijn en ik kan er vooral mijn creativiteit in kwijt.”

Florence gaf aan het toenmalige pand en concept haar eigen draai. Ze veranderde ook de naam naar Flooh’s. En ondertussen deelt Florence die eigen touch met medezaakvoerster Alexis Vandemoortele. “Ik werkte vroeger in de kledijsector, maar heb altijd al een goede band gehad met Florence”, vertelt Alexis. “Zo ben ik dan bij Flooh’s aan de slag gegaan. Eerst in loondienst, maar sinds kort hebben we besloten om de zaak samen verder te runnen.”

Eén straat verder

Na zeven jaar in de Delaerestraat te vertoeven, besloten Florence en Alexis om het nu elders te zoeken. Een verre verhuizing werd het niet. Flooh’s trekt namelijk één straat verder, naar de Sint-Alfonsusstraat 34. “Het pand in de Delaerestraat was een huurpand”, gaat Florence verder. “Ons nieuw pand hebben we gekocht, wat ons veel interessanter leek op lange termijn.”

Maar dat is niet de enige reden waarom Flooh’s verhuist. “In ons vorig pand hadden we weinig overzicht over de mensen. Wie bleef eten, moest dit boven doen. Want dat pand was in de hoogte. Bij het nieuwe pand is dit volledig anders, want alles speelt zich op het gelijkvloers af.”

En misschien wel het allergrootste voordeel aan het nieuwe pand is de gezellige stadstuin. “In de Delaerestraat hadden we ook een terras buiten, maar daar zat je wel met je burger langs straat. Nu zit je in een gezellig stadstuintje.”

Rollercoaster

Flooh’s staat in Roeselare ondertussen bekend voor de huisbereide burgers. Ze zijn trouwens allemaal genoemd naar een rollercoaster. Want naast koken, is dat namelijk een andere grote passie van Florence. “Alles wat je bij ons op de kaart ziet staan, wordt à la minute gemaakt. Vaak is er de perceptie dat een burger binnen de tien minuten geserveerd moet worden, maar doordat wij alles ter plaatse vers maken neemt dit dus wel wat meer tijd in beslag. Ik verwoord ons concept graag als haute street- en fastfood.”

Naast burgers blijven ook de hotdogs verkrijgbaar. Maar Flooh’s heeft ook nog heel wat extra in petto. Daarvoor kan ze dan weer rekenen op Alexis, die zowel de bar als de zaal voor haar rekening zal nemen. “Vanaf nu kan je bij ons ook aangepaste wijnen, cocktails, streekbieren en desserts verkrijgen. Uiteraard zal je hier ook een simpele Stella kunnen drinken, maar we willen toch ook wat exclusievere bieren aanbieden. Hiervoor zullen we samenwerken met Brouwerij ’t Verzet uit Anzegem.”

Nieuw logo

Een nieuw pand in een nieuwe sfeer, dat vraagt meestal ook om een nieuw uithangbord. “Eerst zouden we het oude logo houden, maar we vonden het niet bij het nieuwe pand passen”, gaat Alexis verder. “Ons oude logo was modern, maar ons nieuw pand is dat totaal niet. Daarom schakelden we een marketingbureau in om een logo op maat van ons concept en ons nieuw pand te maken.”

Bij een verhuizing komt ook altijd heel wat werk kijken. Het volledige pand werd opnieuw geschilderd. Zowel binnen als buiten. “Dat hebben we hoofdzakelijk zelf gedaan. Behalve de gevel, dat hebben we door specialisten laten doen. Maar ook andere verfraaiingswerken hebben we volledig zelf gedaan met de hulp van mijn vriend, zoals het aanleggen van de elektriciteit. De afgelopen periode was behoorlijk pittig, maar we gaan ervan uit dat dit het allemaal waard was”, sluit Florence af.

“Elke burger werd genoemd naar een rollercoaster”

Wie wil kan dus vanaf vrijdag 19 augustus vanaf 11.30 uur terecht in de vernieuwde Flooh’s in de Sint-Alfonsusstraat. De openingsuren blijven trouwens ongewijzigd. Op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.30 uur tot 14 uur en van 18 uur tot 21.30 uur. Op vrijdag en zaterdag ook van 11.30 uur tot 14.30 uur, maar ’s avonds dan wel van 18 uur tot 22.30 uur. Op zondag is Flooh’s enkel ’s avonds open van 18 uur tot 21 uur. Maandag blijft dan weer de vaste sluitingsdag.