Half jaar na verwoestende brand bouwt pannenkoekenbedrijf Lipcas gloednieuwe fabriek

Minder dan een half jaar nadat een verwoestende brand het bedrijf volledig in de as legde, schrijft Lipcas, gespecialiseerd in het produceren van pannenkoeken en poffertjes, een nieuw verhaal. Op de hoek van de Wingenesteenweg met de Ambachtstraat, tussen Zwevezele en Wingene, bouwt Lipcas een gloednieuwe, innovatieve fabriek. “Nee, we blijven niet bij de pakken zitten.”

1 juni 2022. Een grote, zwarte rookpluim is tot kilometersver buiten Zwevezele te zien. Even voordien is er een brand ontstaan nabij de poffertjeslijn in de fabriek van Lipcas. De brand breidt zich al snel uit. Ook het pannenkoekengedeelte ontsnapt niet aan de brand. “Natuurlijk was het emotioneel om het bedrijf zo te zien afbranden, maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten. Wij hebben onmiddellijk de koppen bij elkaar gestoken. Met de kennis en de ervaring die we hebben zijn we snel beginnen nadenken over de toekomst”, aldus Ruben Casteleyn, medezaakvoerder van Lipcas.

Hulp van vrienden en buren

Daarnaast stonden heel wat vrienden, bedrijven en buren klaar om het getroffen bedrijf te helpen. “De buren vingen ons erg goed op en onder andere de vrienden van de basketbalclub staken de handen uit de mouwen.” Een huisje vlakbij het getroffen bedrijf werd ingericht als een tijdelijke kantoorruimte. Daar werden de voorbij maanden de plannen en de strategie voor de toekomst van Lipcas uitgetekend.

Die toekomst zag er voor de brand erg rooskleurig uit. Lipcas is al meer dan zestig jaar een gevestigde waarde. “Het familiebedrijf was de jongste jaren erg gegroeid. Nog voor de brand kwamen er externe investeerders aan boord. Mensen met financiële middelen, maar vooral met heel veel knowhow. Ondanks de brand bleven ook zij in het Lipcasverhaal geloven”, aldus Heroen Bruggeman die door de investeerders werd aangetrokken als extern adviseur om de familie te ondersteunen. Aanvankelijk speelde het bedrijf met het idee om op de locatie, waar het bedrijf al 25 jaar huisde, alles opnieuw op te bouwen. “Een ding was zeker, we wilden hier lokaal blijven. Toen we plots de opportuniteit kregen om een nieuwe fabriek te bouwen op het nieuwe industriegebied werden andere plannen gesmeed”, aldus Ruben.

Nieuwe locatie

Geen nieuwe fabriek dus langs de Raveschootsveldestraat. “Ikzelf woon net tegenover het bedrijf en moest de straat maar oversteken naar mijn werk, maar in de toekomst ligt Lipcas nog altijd vlakbij”, aldus Ruben. Binnenkort wordt de eerste spadesteek gezet voor een nieuwe, moderne pannenkoekenfabriek op de hoek van de Ambachtstraat met de Wingenesteenweg, pal tussen Zwevezele en Wingene.

Kans

“Deze kans mocht het bedrijf niet laten schieten. Het stuk grond is naar vormgeving toe perfect voor een dergelijk bedrijf. We kunnen er in een rechte lijn werken en we blijven in de regio waar we al heel bekend zijn”, aldus Heroen.

Ondertussen is de verkoop van de huidige site langs de Raveschootsveldestraat zo goed als afgerond.

Het nieuwe bedrijf komt op de hoek van de Wingenesteenweg met de Ambachtstraat, tussen Zwevezele en Wingene. (gf)

Het is de bedoeling dat de nieuwe, innovatieve pannenkoekenfabriek in minder dan een jaar gebouwd wordt. “Terwijl we in onze oude fabriek vijf pannenkoekenlijnen en een poffertjeslijn hadden, zullen we straks slechts over één pannenkoekenlijn en één poffertjeslijn beschikken. Die lijnen zijn echter zo innovatief dat we nog sneller, efficiënter, kwaliteitsvoller en hygiënischer kunnen werken. In de toekomst beschikken we ook over koeltunnels die het invriezen van onze producten mogelijk maken. Zeker naar export toe is dit een serieuze meerwaarde”, aldus Heroen.

“Van bij het begin stond vast dat we onze toekomst hier in de regio willen uitbouwen”

Het bedrijf roemt de samenwerking met de gemeente Wingene en de WVI. “Kort na de brand zijn we al rond de tafel gaan zitten. Dankzij die vlotte samenwerking kijken we nu al hoopvol uit naar de komst van onze nieuwe fabriek. Het is onze bedoeling om in de zomer van 2023 de eerste pannenkoeken en poffertjes te leveren aan onze klanten”, klinkt het.

Klanten en personeel

Door de zware brand zitten de trouwe Lipcasklanten nu op hun honger. “We zullen meer dan een jaar geen klanten kunnen bedienen. Ondertussen proberen we de lijn kort te houden. Als familiebedrijf konden we jarenlang rekenen op trouwe klanten, maar eens de nieuwe fabriek er is wordt het belangrijk om ons klantenbestand weer op te bouwen”, aldus Ruben. Ondertussen probeert Lipcas ook het personeel op de hoogte te houden van de stand van zaken. Sinds de brand zijn de personeelsleden technisch werkloos.

Klap in gezicht

“Doordat we een goede band hebben met andere bedrijven konden verschillende mensen al op andere plaatsen aan de slag. Ook voor vele van onze trouwe medewerkers kwam de brand als een serieuze klap in het gezicht.”

Ondanks de grote tegenslag durft Lipcas nu weer hoopvol vooruit te kijken. Hoewel de plannen voor de fabriek er nu zijn, worden het voor medezaakvoerder Ruben en het team nog drukke maanden.

De brand legde het bedrijf bijna helemaal in de as.

“De brand in de fabriek was voor ons een tweede tegenslag op korte tijd. Een jaar voordien verloren mijn vrouw en ik een kindje. Zoiets kan je niet herstellen. We hebben toen een serieuze slag gekregen. Door dat voorval zijn we alles in een ander perspectief gaan bekijken. Ja, de brand was een nieuwe opdoffer, maar dit kunnen we wel herstellen.”