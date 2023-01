Groep Huyzentruyt investeert 2,5 miljoen euro in groen wagenpark

Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt stelde recent zijn nieuw en groen wagenpark voor. Het bedrijf investeert maar liefst 2,5 miljoen euro in 50 plug-in hybride bedrijfswagens.

“We hechten veel belang aan het milieu. Met de nieuwe wagens proberen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en blijven we ruim onder de CO2-referentiewaardes voor 2023. Dankzij het groene wagenpark stoten we 70 procent minder CO2 uit”, zegt countrymanager Dries Verhaeghe. Tegen 2026 moeten bedrijfswagens volledig broeikasgasvrij zijn en mogen ze dus niet meer met een klassieke verbrandingsmotor rijden.

Heel wat organisaties wachten die termijn niet af en zetten nu al volop in op het vergroenen van hun wagenpark. De laatste publicatie van het Belgisch Staatsblad stelt dat de CO2-referentiewaarde voor benzinewagens dit jaar van 91 naar 82 gram daalde, voor dieselwagens ging het van 75 naar 67 gram. Groep Huyzentruyt sloot vorig jaar een deal met Novabil Waregem voor de levering van 50 plug-in hybride bedrijfswagens. De Volvoverdeler levert de modellen V60 en XC40, die respectievelijk slechts 17 gram en 48 gram CO2 per kilometer uitstoten. De plug-in hybrides vervangen het huidige wagenpark dat voornamelijk bestond uit dieselwagens. Die stootten in 2022 samen zo’n 5.532 gram CO2 per gereden kilometer uit. “Dat zal bij de nieuwe, deels elektrische, voertuigen nog slechts 1.530 gram bedragen.”

Laadpalen

Afgelopen week leverde Novabil de eerste 36 voertuigen. De vernieuwde vloot gaat ook gepaard met een investering in laadmogelijkheden. Zo worden bijkomende stopcontacten en laadpalen voor bezoekers voorzien. Werknemers die thuis hun bedrijfswagen willen opladen, zullen dat kunnen doen met een smart cable die toelaat om het energieverbruik te meten en dus ook te vergoeden. (LV)