Groenten- en fruitwinkel verhuist even naar De Klokke in Moorsele

Vanessa Libbrecht startte begin dit jaar met een groenten- en fruitwinkel in Moorsele, naast de ijszaak van vader Alain. Vanessa baatte vroeger ook een broodjeszaak uit in Gullegem.

Toen ze hoorde dat de winkel in de Meerlaanhoeve zou stoppen, waagde ze haar kans. De zaak werd aangepast om, naast de vele ijsjes, ook groenten, fruit en ander lekkers te verkopen. De winkel kende een goede start maar nog tot juli 2023 zijn er echter wegenwerken in de Overheulestraat. In vier fases wordt de straat heraangelegd met meer aandacht voor de voet- en fietspaden. Tot eind dit jaar wordt het stuk tussen de Berkenlaan en de Clercksstraat heraangelegd en tegen eind februari het stuk tot de Wijngaardstraat. In maart – april volgt dan het stuk tot de Meerlaanstraat en als alles goed loopt, worden voor het verlof De Barakken bereikt.

Mond-tot-mondreclame

Vanessa Libbrecht: “De werken zorgen ervoor dat het voor de klanten toch heel wat moeilijker wordt om onze zaak te bereiken. We zochten een oplossing en vonden die vrij vlot hier in café De Klokke. Dat stond al een tijdje leeg en nu kunnen we de feestzaal van het café gebruiken. We hebben de verhuis in twee dagen rond gekregen. We bieden ons volledige assortiment aan van fruit, groenten en kaas. Je kunt onze tapas of kaasschotels blijven bestellen en ook yoghurt, karnemelk, fruitsappen en natuurlijk ook ijsjes. We verkopen ook belegde wraps. De bewoners van de serviceflats reageerden al positief en we hopen dat de mond-tot-mondreclame zijn werk goed doet.” (Henk Vandenbroucke)

De winkel is gesloten op dinsdag en zondag. Op weekdagen open van 8 tot 19 uur, zaterdag tot 17 uur.