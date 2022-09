Groente- en fruitwinkel De Zandhoekhoeve in het nieuw

Sinds enkele jaren vinden we in de Zuidbroekstraat 4 in Woumen een fijne groente- en fruitwinkel. De vroegere locatie, in een deel van het woonhuis, werd te klein voor het steeds groeiende aanbod.

In het voorjaar startte de bouw van een nieuwe loods waar de gezellige winkel een ruimere plaats kreeg. Andy Louwaege, Cindy Gryson en dochter Sarah zijn heel blij met de verwezenlijking en hopen dat nog meer mensen de winkel zullen ontdekken. Heel veel aangeboden producten zijn van eigen kweek en dragen dus bij tot de korte keten.

Elektronisch bestellen

Via Boeren en Buren in Diksmuide en Torhout kun je ook elektronisch groenten en fruit bestellen. “Mijn grootvader is indertijd begonnen met thuisverkoop van onze eigen groentjes doordat in de droge zomer van 1976 een perceel boontjes mislukt was voor de fabriek. Na de boontjes zijn er de volgende jaren aardappelen en andere groenten bijgekomen. Op die manier doen we dit nog steeds”, zegt Andy.

“Sinds 2000 gaan we ook naar de REO-veiling waardoor we een groter aanbod van groenten kunnen aanbieden. We proberen met respect voor de natuur en voor de mens zo veilig mogelijk groenten te kweken, omdat die zo weinig mogelijk met chemische producten moeten behandeld worden. Het is heel fijn om eigen gekweekte producten aan de man te kunnen brengen en zo de klanten perfect geteelde groenten te kunnen aanbieden.” (SD)