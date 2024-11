Groendal kaapt acht medailles weg op World Cheese Awards

‘t Groendal behaalde maar liefst 8 medailles, waaronder 2 gouden, op de World Cheese Awards. De Roeselaarse kaasboerderij heeft inmiddels ook grote uitbreidingsplannen. “Het is de bedoeling dat we in de toekomst ook al onze kazen hier laten rijpen en bezoekers een glimp kunnen opvangen van hetgeen er hier gebeurt”, aldus zaakvoerder Louis-Philippe Deweer.

Kaasboerderij ’t Groendal in Rumbeke wint jaar na jaar aan naambekendheid. Net zoals de voorbije jaren viel ’t Groendal ook vorige week terug massaal in de prijzen bij de World Cheese Awards. Acht van eigen kazen werden bekroond met een medaille, drie andere kazen die de kaasmakers produceren voor de Verenigde Staten werden ook bekroond. “We zijn vooral blij dat onze Kasteel Bierkaas erg wordt gesmaakt. Die kaas werd nog maar recent gelanceerd in samenwerking met de Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in Ingelmunster”, aldus Louis-Philippe Deweer die samen met zijn ouders ’t Groendal runt. De kaas werd gemaakt met bier, maar werd er ook mee gewassen tijdens het rijpingsproces. Ook de Billy goat old kreeg goud. “Een erg specifieke oude geitenkaas. Typisch zijn de zoutkristallen, maar ook de zoete toets is erg verrassend.”

Grote plannen

Nieuwe kaassoorten komen er voorlopig niet, maar bij ’t Groendal broedt men op andere grote plannen. Vijf jaar nadat we onze nieuwbouw realiseerden gaan we uitbreiden.” De oude opslagruimte die duidelijk zichtbaar is van aan de Ieperseweg gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een nieuwe rijpingszaal en magazijn. Die nieuwbouw wordt verbonden met de huidige gebouwen. “Kazen die langer dan één maand moeten rijpen worden momenteel nog overgebracht naar Nederland en keren dan terug. Het is onze bedoeling om in de toekomst alle kazen hier te laten rijpen. Daarvoor hebben we momenteel echter de ruimte niet.” De familie Deweer hoopt dat de eerste fase van de uitbreidingswerken tegen eind volgend jaar af is.

In een tweede fase zijn er plannen om nog extra rijpingsruimte te voorzien langs de Koolzaadstraat. “Daar willen we ook graag investeren in extra bureauruimte en een bezoekersruimte zodat bezoekers kunnen proeven van onze kazen. Die tweede fase is echter toekomstmuziek. Stap voor stap bouwen we verder aan ’t Groendal.” (BF)