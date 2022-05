Gratis draagtassen voor klanten van de vistrap in Oostende

De vijf vishandelaars op de bekende vistrap in Oostende krijgen tijdens de Week van de Korte Keten een leuk gadget om uit te delen aan hun klanten: de Vistrap-draagtas.

“Bij ‘korte keten’ denken we vaak aan landbouwers en hoeveproducten die rechtstreeks naar de consument of verwerker gaan. Maar ook vis is zo’n korteketenproduct. En daarvoor kun je terecht aan onze bekende vistrap op de Visserskaai. Ze verdienen nog extra aandacht”, zegt schepen van Lokale Economie Charlotte Verkeyn (N-VA).

Voor trouwe klanten

De stad Oostende vond nog meer dan 2.000 draagtassen terug die destijds bij de opening in 2016 werden gemaakt en zet die nu in: alle handelaars krijgen tassen om uit te delen aan de klanten.

Visverkoopster Dini Bogaert “Dit is een mooie actie. De tassen zullen snel weg zijn, denk ik. Hier geef ik ze mee aan de trouwe klanten. Niet iedereen die een halve kilo garnalen koopt, zal zo’n mooie tas krijgen.”