Gordijnen Derhore opent gloednieuwe toonzaal

De toonzaal van Gordijnen Delhore was enkele jaren te vinden in de Generaal Eisenhouwerstraat. Nu verhuizen ze naar de Kerkstraat 66 met een spliksplinternieuwe toonzaal.

“De coronapandemie liet ons inzien dat onze vorige toonzaal veel te klein was”, vertelt zaakvoerder Johan Derhore (30) die acht jaar terug zijn job bij een Belgisch bedrijf in Frankrijk inruilde om in de voetsporen van zijn vader en moeder te treden. “Gordijnen Delhore is een familiebedrijf dat 35 jaar terug werd opgericht. Ik kreeg de stiel als het ware met de paplepel ingelepeld”, lacht Johan. “Zowel mijn vader als moeder waren actief binnen het familiebedrijf in schilder- en decoratiewerken dat van start ging in 1987. Gezien ook stalen van stoffen in de behangboeken te bekijken waren en mijn vader er geregeld vraag naar kreeg, besloot hij om zijn activiteiten verder uit te breiden met het maken en plaatsen van gordijnen op maat. Toen ik acht jaar terug droomde van een job in eigen land, besloot ik om mijn vader en moeder op te volgen en mij te specialiseren in gordijnen. Dat deed ik eerst in bijberoep, maar niet veel later werd het mijn fulltime job. We hebben drukke maanden achter de rug door het klaarstomen van onze nieuwe winkel. Nu deze af is, zijn we fier om er onze klanten terug te kunnen ontvangen. Wie kiest voor gordijnen Delhore, kan rekenen op een prima service. Van opmeten tot plaatsen, wij doen alles zelf. In onze winkel kan de klant dan weer al onze producten met eigen ogen komen aanschouwen en uitproberen. Wij hebben alle soorten raamdecoratie in huis, zelfs energiebesparende gordijnen”, vertelt Johan trots. (BRU)