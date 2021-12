Goran Vanneste begint speciaalzaak in centrum Oedelem: “Elke kaas heeft een verhaal. En ik zal dat graag vertellen”

Goran Vanneste (30) opent in april een delicatessenwinkel in Oedelem. De Oedelemnaar heeft al een webshop waar je voor de feestdagen terechtkan voor allerhande geschenkboxen, maar vanaf de opening van zijn winkel ligt de focus op artisanale kazen.

Momenteel is Vanneste aan de slag bij Start People. Dat combineert hij met zijn zaak in bijberoep. Vanaf april 2022 wordt hij voltijds zelfstandig, om zich op zijn winkel toe te leggen. De kaasliefhebber heeft er net een opleiding tot kaasmeester van twee jaar op zitten en waagt nu de definitieve sprong.

“Het kriebelde al langer om zelfstandig te worden en plots kwam er een pand op de markt van Oedelem vrij. Ik heb snel beslist en ben nu al begonnen. Zo heb ik in het kader van de feestdagen al een webshop waar mensen terechtkunnen voor verschillende geschenkboxen, zoals een aperobox, een pastabox, een ontbijtbox… En die lever ik gratis aan huis”, benadrukt Vanneste.

Studio Smaak moet ‘the place to be’ worden voor levensgenieters

Hij verkoopt vanaf nu – en later in zijn winkel – artisanale kazen en zuivere charcuterie. Maar klanten kunnen ook bij ‘Studio Smaak’, want zo zal de winkel heten, voor confituren, sauzen, tapas en heel wat andere zaken.

“De winkel moet ‘the place to be’ worden voor levensgenieters die van kwaliteit houden. Mijn voorliefde voor lokale delicatessen zal ook in mijn zaak terug te vinden zijn”, vertelt de zaakvoerder. Hij is al langer bezig met zijn project en bezocht naast zijn opleiding heel wat boerderijen en andere producenten. “De kaas zal van overal komen, maar ik heb een voorkeur voor rauwmelkse kazen. Die vind ik veel smaakvoller en dat wil ik ook aan mijn klanten aantonen.”

Liefde voor ambacht

Vanneste vond zijn voorliefde voor Belgische kaas naar eigen zeggen in het ambacht van het maken van kwalitatieve producten.

“Ik heb sowieso een enorme appreciatie voor lekker eten, maar daarnaast heb ik ook veel respect voor mensen die bezig zijn met ambacht. Bovendien heeft kaas een erg divers smaakpalet met zachte én pikante toetsen, én heel veel verschillende texturen. Volgens mij heeft elke kaas een verhaal. Sommige kazen zijn vroeg op het jaar beschikbaar, andere dan weer later op het jaar. Ik zal bij elke kaas een verschillend verhaal aan mijn klant kunnen meegeven”, besluit de Oedelemnaar.

De webshop en meer informatie vind je op studiosmaak.be.