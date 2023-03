‘Golfoorlog’ in Knokke gaat verder: Paul Gheysens sleept rivaal voor rechter

De Ieperse ondernemer Paul Gheysens heeft de buur van de gronden waarop hij een nieuw golfproject wil realiseren, gedagvaard. Volgende maand moet er eindelijk duidelijkheid komen of de vastgoedgigant de twintig jaar oude droom zal kunnen realiseren.

Al sinds begin deze eeuw koesteren ze in Knokke-Heist de droom om een tweede golfterrein uit de grond – of polders – te zien rijzen. Paul Gheysens, sterke man achter Ghelamco, wil die in realiteit omzetten.

In 2010 meldde de vastgoedontwikkelaar al op zijn website dat de aanleg een jaar later zou starten. Het administratieve luik bleek echter een stevige berg, maar op 3 augustus vorig jaar zou er eindelijk groen licht volgen. Dan zou Leisure Property Invest – een van de vennootschappen van Paul Gheysens – weten of hun in 2021 ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning goedgekeurd wordt. Negen maanden is het dossier nog altijd niet uitgeklaard.

Ambitieuze plannen

De plannen zijn dan ook niet min. Het ecogolfterrein zou 120 hectare beslaan en 18 holes voor internationale wedstrijden tellen, naast een executive parcours met negen holes, een clubhuis, een oefenterrein én een state of the art golfhotel met 150 kamers en 200 luxesuites die een oppervlakte tot 300 vierkante meter kunnen beslaan.

De site moet ook een congrescentrum van zesduizend vierkante meter beslaan, krijgt 1.350 parkeerplaatsen en er komt ook een complex met 79 flats voor werknemers van het golfterrein. Dat laatste moet voor betaalbare woongelegenheden zorgen.

Buurman Peter Taffeiren uitte zich eerder al als tegenstander van het grootschalige project. Hij had gronden verkocht aan Paul Gheysens, maar onder opschortende voorwaarde voorwaarde dat er enkel een golfterrein zou verrijzen. De huidige plannen zijn voor hem een brug te ver.

Het nieuwe golfdomein zou de verzadigde Royal Zoute Golf Club ademruimte moeten geven. In augustus vorig jaar weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de omgevingsvergunning, twee maanden later diende Gheysens een nieuwe aanvraag in. Volgens De Tijd, die het dossier kon inkijken, zou onder andere de aanvoer van extra grond verminderd worden. Die zou dienen om golfheuvels aan te leggen. Het geplande hotel zou dan weer dertig centimeter dieper gebouwd worden.

Burenregeling mislukt

Paul Gheysens wilde aanvankelijk via een burenregeling de kwestie van de baan krijgen, maar die poging is dus niet gelukt. Via de juridische weg wil de Ieperling overgaan tot een gedwongen tenuitvoerlegging van een koop-verkoopovereenkomst over de gronden die Taffeiren hem verkocht heeft.

Het hele dossier lijkt steeds meer uit te draaien op een persoonlijke kwestie tussen beide ondernemers. Taffeiren was lang ceo van het vastgoedbedrijf POC en was zo een rechtstreekse concurrent van Ghelamco.

Opvallend: eerder deze maand kondigde Knokke-Heist al aan dat Knokke Hippique geen nieuwe editie krijgt. Het paardenevenement wordt niet georganiseerd om het project van Gheysens niet te belemmeren.

Tegen 23 april moet de Vlaamse regering een uitspraak doen over de nieuwe vergunningsaanvraag. Met het project zou een totale investering 200 tot 400 miljoen euro gemoeid zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd…