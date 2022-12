Gloria opent winkel voor grote maten in eigen garage

Gloria Kadia Mpenzu zet een belangrijke stap met haar webshop voor grote maten: de garage werd omgevormd tot een mini-store. “Bij ons vind je geen slanke modellen op de catwalk”, luidt het.

“Uit eigen ervaring weet ik dat er weinig winkels zijn met dameskledij voor grote maten in Oostende. Tot maatje 50 vind je nog wel wat, maar daarboven niet. Er is veel vraag maar weinig aanbod”, zegt Gloria Kadia Mpenzu-Van de Keere.

De 33-jarige job- en taalcoach besliste om tijdens de pandemie een eigen webshop te openen met kledij tot maat 60 (4XL). “In die periode mochten de mensen niet winkelen en startte ik met de webshop Curvy Catwalk. De moderne vrouw met rondingen verdient een even ruim aanbod als andere vrouwen. De webshop loopt goed en ik zorg ervoor dat ik van alle modellen verschillende maten heb zodat ik de klant snel kan bedienen”, zegt Gloria.

Op een aanbod van het Economisch Huis om de webshop onder te brengen in ‘The Box’ voor startende winkels in de Alfons Pieterslaan besloot de jonge onderneemster niet in te gaan: “De huurprijs ligt te hoog en na enkele maanden heb je dan toch geen pand meer en moet je opnieuw beginnen. Het risico was te groot.”

Garage omgebouwd

De oplossing om de collectie van Curvy Catwalk toch tot bij de klant te brengen vond Gloria dichtbij: de garage werd omgebouwd, inclusief een raam dat als etalage dient. “Het is een kleine verkoopsruimte maar laat wel toe dat de klanten de kledij zien en kunnen passen. Ik noem het een mini-store. Maar voor de klanten is het vooral alsof ze een eigen grote dressing binnenstappen. In een huiselijke sfeer vinden ze er mode- en lifestyle-accessoires, geschenken en kunnen ze een koffietje drinken. Hier kan ik ook de accessoires tonen.”

De winkel is gelegen in de Frère Orabanstraat 66, dichtbij het Vlaams Plein richting Torhoutsesteenweg. Curvy Catwalk is open op woensdag van 14 tot 18 uur, op vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur en één keer per maand op zondag.