Global Estate Group koopt site Lammens voor bedrijvenzone

Vorige maand heeft Global Estate Group, de projectontwikkelaar uit Oostkamp, de site gekocht van de voormalige pluimveeslachterij Lammens, die in 2019 failliet is gegaan. Het is de bedoeling er een duurzame bedrijvenzone aan te leggen met respect voor de groene omgeving en met behoud van de beperkte bewoning op het domein.

Global Estate Group kan voor het project bogen op zijn jarenlange, doorgedreven expertise inzake de reconversie van bedrijfsvastgoed. “We zullen sowieso de buurtbewoners laten participeren in de plannen”, zegt CEO Kathleen Dewulf. “We willen een doordacht en algemeen gedragen masterplan voor het domein. Dat ontwikkelen, kan geruime tijd duren, waardoor het project nog ettelijke jaren in beslag zal nemen.”

Geen ideale doorstart

Toen de pluimveeslachterij drie jaar geleden, na nochtans jarenlange bloeiende bedrijvigheid, noodgedwongen de boeken diende neer te leggen, verloren om en bij de 170 arbeiders en bedienden hun werk. Kort na het faillissement werd het bedrijf overgenomen door de Nederlandse pluimveeverwerker Plukon, maar dat bleek niet de gedroomde doorstart te zijn. De overnemer haalde als grote speler op het vlak van gevogelte de productie uit Wijnendale weg, waardoor de bedrijfsgebouwen leeg kwamen te staan en de voorbije jaren verloederden. Tot het complex zopas aan Global Estate Group werd verkocht. Niet om er opnieuw pluimvee te slachten, maar om er een bedrijvenzone van te maken.

Respect voor woonwijk

“In samenwerking met de stad en een aantal partners hebben we intussen al het project opgestart om een nieuwe invulling te geven aan de site van de voormalige pluimveeslachterij, die een capaciteit had van zo’n 40.000 kippen”, vervolgt CEO Kathleen Dewulf. “We zullen daarbij nadrukkelijk rekening houden met de groene omgeving enerzijds en de naburige woonwijk anderzijds. Het is onze ambitie om een nieuw, duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen op de plaats van de oude pluimveeslachterij. Een klein deel van de site bevat enkele woningen en we willen die woonfunctie behouden.”

“Waarom we deze site in Wijnendale hebben gekocht? We weten dat er in de regio grote behoefte bestaat aan kwalitatieve bedrijfsruimtes voor lokale ondernemers. Met dit project willen we tegemoetkomen aan die vraag. Duurzaamheid wordt een belangrijke pijler. Het bedrijventerrein dat we beogen, zal voldoen aan alle vereisten voor een mooie en milieuvriendelijke toekomst.”

Gronden zijn schaars

Samen met alle betrokken partijen wordt er nu een doordacht masterplan voor de site opgemaakt. De buurtbewoners zullen hun zegje kunnen doen, want volgend jaar heeft er al een eerste participatiemoment plaats.

“Gronden zijn een schaars goed geworden in Vlaanderen”, aldus nog Kathleen Dewulf. “Daarom laten zowel gemeentebesturen als vastgoedpromotoren almaar meer hun oog vallen op verouderde sites en de ontwikkeling ervan. De reconversie bestaat vooral uit het creëren van waarde voor de directe omgeving én het verwezenlijken van nieuwe, duurzame economische activiteit.” (JS)