Glacier FSTVL sluit ijssalons in Tielt en Knokke

Glacier FSTVL, die vorige zomer nog ijssalons runde in Knokke, Tielt, Aalter en Deinze, wil zich meer gaan focussen op B2B en is de keten van ijssalons aan het afbouwen. Alleen in Deinze is het salon voorlopig nog open.

“Soms dienen er nu eenmaal keuzes gemaakt te worden”, vat Andreas Marreel van FSTVL het samen. “Al blijven we wel ijs maken. We besloten echter de blik op grotere evenementen te richten en verhuisden het atelier ondertussen ook van Ruiselede naar Oudenaarde.”

“Mensen zullen dus wel degelijk van ons ijs blijven genieten op allerhande evenementen deze zomer, al kan en mag ik geen namen van events noemen. Feit is dat de combinatie van dat B2B-gegeven met het runnen van onze ijssalons in de winkelstraten onhoudbaar werd. Het was gewoon te veel. Dus stoppen we met de ijssalons.”