Gits heeft opnieuw een supermarkt, Proxy Delhaize opent eind oktober de deuren

Passanten en inwoners zullen het al opgemerkt hebben, de werken zijn terug begonnen aan het voormalige pand waar Carrefour gevestigd was. Sinds de sluiting van de supermarkt zijn inwoners van Gits genoodzaakt om hun inkopen bij de buurgemeenten te doen. Eind oktober komt daar verandering in want dan plant Proxy Delhaize de deuren te openen.

Geert Vandecappelle mag zich uitbater van een derde Proxy Delhaize noemen. Naast de uitbating van Proxy Delhaize in Langemark en Staden, neemt hij nu ook de supermarkt in Gits voor zijn rekening. “Ik baat de zaak niet alleen uit maar doe dit met mijn twee vennoten. Mijn zoon Viktor Vandecappelle en onze allereerste jobstudent Lucas Anseeuw zijn samen met mij uitbaters en staan in voor het dagelijks beheer van de zaak. Allebei zeer gepassioneerde individuen. Ik geloof in ons verhaal, anders zou ik geen derde Delhaize openen”, lacht uitbater Geert Vandecappelle.

Totaalrenovatie

De werken aan het pand zijn niet min want het gaat om een totaalrenovatie. “Momenteel zijn we de vloer aan het uitbreken. De toestand van het gebouw liet het niet toe om zomaar even op te frissen. We voorzien nieuwe elektriciteit, riolering, koeling, plafond… Alles moet eruit en we beginnen vanaf nul. Onze streefdatum is halverwege of eind oktober. Indien we die deadline niet halen, openen we pas de deuren begin volgend jaar door de drukke eindejaarsperiode”

Klantvriendelijkheid

Geert is geen leek in zijn vak. Nadat hij jaren een taxus- en buxuskweker was in Hooglede, startte hij 12 jaar geleden zijn eerste Proxy Delhaize in Staden. Twee jaar geleden opende hij een Proxy Delhaize in Langemark en nu dus voor een derde maal in Gits. “Ik vind het net een voordeel dat ik drie winkels uitbaat omdat we op die manier elkaar kunnen versterken. Zo kunnen we grotere hoeveelheden aankopen om scherpere prijzen aan te bieden. Anderzijds is het geen evidente keuze geweest door de kleine oppervlakte van de winkel in Gits. De stockageruimte is beperkt en ook de winkelruimte is klein waardoor we voortdurend zullen moeten aanvullen. We zijn dus nog op zoek naar medewerkers om ons klantvriendelijk team te versterken. Mensen moeten zich thuis voelen in onze winkel en dat kunnen alleen gemotiveerde medewerkers in de hand werken”, gaat Geert enthousiast verder.

Geen ‘depanagewinkel’

De winkel in de Stationsstraat zal elke dag van de week geopend zijn, behalve op zondagnamiddag en maandagvoormiddag. “Mijn grootste bekommernis is dat onze winkel geen ‘depanagewinkel’ mag worden. Ik bedoel hiermee dat mensen niet alleen naar hier kunnen komen als ze op de valreep nog twee eieren nodig hebben of een pakje boter. We willen ons profileren als een volwaardige winkel met verse producten en een groot assortiment vlees en vis. We werken ook samen met slagers uit de buurt. Gits is een dorp dat leeft en onze winkel wil daartoe bijdragen. We zijn nog aan het brainstormen maar we denken aan een grote opening waar iedereen welkom is”, aldus de uitbater van Proxy Delhaize in Gits. (EVG)