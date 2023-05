Gistel zet zich schrap voor 28ste Dolle Dagen: “Belangrijkste event van het jaar”

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni vinden in Gistel opnieuw de Dolle Dagen plaats. De Handelaarsbond tekende, met steun van stad Gistel, een mooi programma uit met enkele nieuwigheden. “Een paar duizend bezoekers kunnen genieten van muziek, horeca, kermis en natuurlijk acties van lokale handelaars”, zegt Jeroen Lernout van de Handelaarsbond.

De Dolle Dagen staan al meer dan een kwarteeuw bekend als de grootste braderie van de stad. Intussen zitten ze al aan editie nummer 28, de tweede volledige uitgave sinds de coronacrisis. Lokale en ambulante handelaars, maar ook verenigingen tekenen steevast present. Het shoppingevent wordt overgoten met een flinke saus van optredens, animatie, kermis en liveradio van Melinda FM op de Markt. “De Dolle Dagen zijn, zeker vanuit economisch standpunt, het belangrijkste event van het jaar voor de stad. Een hele dag door kunnen bezoekers genieten van een terrasje en tegelijk inkopen doen. Vergeet niet: op 11 juni is het Vaderdag, een ideaal moment dus om nog een cadeautje in huis te halen bij de lokale handelaars”, weet Jeroen Lernout. “Dit jaar hebben we twee nieuwe evenementen op de affiche staan. Op zaterdag komen 200 tot 250 getunede auto’s naar het stadscentrum, namelijk De Donckerstraat, Stationsstraat en parking Post. Met dit tuningevent breiden we de animatie iets meer uit buiten het exacte stadscentrum. Op zondag, vanaf 6.30 uur, is de rommelmarkt terug van weggeweest.” Nog op zondag verzorgt de lokale harmonie Eendracht & Kunstliefde bij mooi weer een aperitiefconcert om 11 uur.

Praktisch

“We verwachten opnieuw duizenden bezoekers die in Gistel komen genieten”, weten Lernaut en de handelaarsbond. “Met ons programma aan sfeervolle optredens focussen we op zaterdag op lokale groepen, terwijl zondag nationale namen op de affiche staan.” Zo treden op 10 juni Marine V (18 uur), Edje Ska & de Pilchards (21 uur), en dj Sven (22.30 uur) op. Op 11 juni is het dan de beurt aan Herbert Verhaeghe (17 uur), Yves Seghers (17.45 uur), Lisa Del Bo (18.30 uur), Sam Gooris (19.15 uur), Bruges Swan Patrol (20.30 uur) en dj Sven Ornelis (22 uur). Handelaars die wensen deel te nemen aan de Dolle Dagen, kunnen een mailtje sturen naar handelaarsbond.gistel@gmail.com. (TVA)