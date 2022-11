Gistel heeft nieuwe landmark met kantoorcomplex Tourmalet: “Boost voor onze stad”

Een foodbar was er al, heel snel volgen nog een resem andere ondernemingen. De ruwbouw van het moderne kantoorgebouw ‘Tourmalet Work & Commercial Spaces’ in Gistel – zeg maar gewoon Tourmalet – is nu helemaal klaar. “Dit was voor ons een belangrijk project”, laten de initiatiefnemers weten.

Op de hoek van de Oostendse- en Torhoutsebaan en de Nieuwpoortsesteenweg, op een steenworp van het stadscentrum en het af- en oprittencomplex met de E40, pronkt tegenwoordig een pand van om en bij de 3.300 vierkante meter en vier bouwlagen. Dit splinternieuwe kantoorgebouw is modern, strak en trekt de aandacht. De naam Tourmalet is uiteraard niet toevallig gekozen. Fietslegende Sylvère Maes, winnaar van de Ronde van Frankrijk (1936, 1939) en Parijs-Roubaix (1933), baatte hier vroeger het gelijknamige café uit.

Nadat het een poosje leegstond, kochten Koekelaarse ondernemers Frank Delancker en Karien De Muynck zowel het oude café als de naburige bandencentrale. In december 2018 werd de voormalige site met de grond gelijkgemaakt, vier jaar later is de visueel opvallende hoek klaar voor een nieuw hoofdstuk. De site werd officieel geopend met een groot netwerkmoment.

Drie plekjes vrij

“De ruwbouwwerken zijn nu volledig afgerond, ons werk zit erop”, vertelt Karien De Muynck. “Op het gelijkvloers had je al enkele maanden foodbar Sylvère, houtverpakkingsindustrie PGS Group (ook bekend als verdeler van palletten, red.) neemt zijn intrek op de eerste verdieping en palmt al een flinke 2.000 vierkante meter kantoorruimte in. Ook Familiehulp nestelt zich in Tourmalet, net als een boekhoudkantoor.”

“We liepen vertraging op door corona, maar we zijn gelukkig dat alles nu in orde is”

Op het gelijkvloers, waar dus horecazaak Sylvère ligt, zijn nog drie kantoren van elk 300 vierkante meter vrij. Interessant: het gebouw is energieneutraal door de installatie van zonnepanelen en warmtepompen. Buiten liggen nog eens 120 autoparkeerplaatsen, aangevuld met plaats voor 80 fietsen.

Belangrijk project

“Voor ons persoonlijk is dit een belangrijk project dat we mogen afronden”, glundert Karien, die samen met haar man Frank actief is in de bouw en vastgoed. “De naam van het project kiezen, was het gemakkelijkste onderdeel. We liepen enkele maanden vertraging op, onder meer door de coronacrisis, maar finaal is alles meer dan in orde gekomen. Ja, we zijn gelukkig.”

Goed voor Gistel

Ook het Gistelse stadsbestuur is positief gestemd. “De bouwplannen dateren van enkele jaren terug, maar de opening van het gebouw valt eigenlijk op een goed moment, gelet op de huidige economische situatie”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Dit initiatief trekt nieuwe ondernemingen en dus ook extra jobs aan. Het geeft een boost aan onze stad, die op deze manier extra op de economische kaart wordt gezet. Niet alleen ons stadscentrum en de E40 als snelle verbindingsweg liggen vlakbij, maar ook industriezone Konijnenbos.”