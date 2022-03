Gilbert Rosseel viert 80ste verjaardag met taart en koffie in gelijknamige electrozaak in Zedelgem

Gilbert Rosseel wordt zaterdag 80 jaar. Om deze heugelijke gebeurtenis te vieren, trakteert de stichter van Electro Rosseel in Zedelgem met koffie en taart. “Ik ben hier nog elke dag en ik ben ook van plan om dat te blijven doen zolang ik mij goed voel”, klinkt het bij de jarige.

Hij woont dan wel al sinds 2000 met zijn echtgenote Monique in het Costersveld in Loppem, toch vindt Gilbert Rosseel nog dagelijks de weg naar de Snellegemsestraat in Zedelgem.

Nooit gestopt

“De kinderen hebben Electro Rosseel in 2012 officieel overgenomen van ons, maar ik ben eigenlijk nooit gestopt”, opent Gilbert het gesprek. “Elke dag ben ik hier, soms ook op zondag. De zaak is mijn hobby en hier bezig zijn, houdt mij jong. Ik zal dit dus ook blijven doen zolang ik mij goed voel.”

“Het is geen noodzaak dat ik hier ben, zeker niet. Ze kunnen hier ook zonder mij. Maar ik ben hier graag en kan me nog nuttig maken. Ik steek overal een handje toe, behalve in de winkel om de mensen uitleg te geven. Simpelweg omdat ik niet meer genoeg mee ben met al de nieuwste technologieën en producten.”

Gilbert wist al op vrij jonge leeftijd wat hij later wou doen met zijn leven. “Mijn liefde voor elektronica ontstond op een boerderij in Alveringem, de gemeente waar ik opgroeide. Landbouwer Albert Winnock herstelde radio’s en ik ging hem dikwijls helpen. Ik was een jaar of 14.”

“Het was toen een liefhebberij voor mij, maar het deed mij wel beseffen welke richting ik uit wou. Ik studeerde voor technisch ingenieur elektronica en op 1 juli 1964 heb ik mijn handelsregister opgestart, een jaar voor ik afstudeerde.”

Gilbert en Monique startten hun eerste zaak in 1964 in een huisje in de Snellegemsestraat. In 1969 verhuisden ze naar de huidige locatie in diezelfde straat en daar hebben ze meer dan eens uitgebreid. “In 1970 kwam onze eerste technicus in dienst. Werner Malengier uit Veurne, de buurman van Willem Vermandere.”

Elke werkdag ben ik in onze elektrozaak, soms ook op zondag

De voorbije decennia heeft Gilbert de branche ongelooflijk zien evolueren. “Het valt amper te beschrijven. Toen ik startte, was er van een automatische wasmachine, droogkast of microgolfoven nog geen sprake. We verkochten toen koelkasten, diepvriezers, muziekinstallaties, kleine huishoudtoestellen, radio’s en zwart-wittelevisies.”

“Een mooie anekdote is dat ik in 1969 de eerste kleurentelevisie heb verkocht van Precisia, een Brugse firma. Die televisie was voor Aimé Claeys, de grote baas van fietsen- en bromfietsenproducent Flandria. Je moet weten, die televisie kostte toen 55.000 Belgische frank. Een gewone zwart-wittelevisie kostte 15.000 Belgische frank.”

“Aimé haalde graag de nieuwste snufjes in huis en zo kwam het dat ik die eerste kleurentelevisie aan hem kon verkopen. Toen die televisie kapot was en hij een nieuwe kocht, kwam die eerste Precisia terug naar hier. We hebben hem nog altijd”, zegt Gilbert trots.

Nieuw hoofdstuk

Vandaag staat Electro Rosseel aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. “Klopt, de bouw van het nieuwe pand op de Torhoutsesteenweg gaat vlot vooruit. Ze zijn nu bezig met de ramen, straks volgen de elektriciteit en het sanitair. Een exacte datum kunnen we er nog niet op plakken, maar de opening is voorzien voor het einde van het jaar.”

Op zaterdag 19 maart is iedereen tussen 14 en 17 uur welkom bij Electro Rosseel voor een stukje taart en een kopje koffie. Inschrijven is wel noodzakelijk en kan via de website.