Gezocht voor Oostends Manhattan: buurtwinkel

De nieuwe stadswijk op de Oosteroever telt al 17 handelszaken, waarvan 16 volledig nieuwe. Na bijna tien jaar ontwikkeling blijkt het ‘Oostendse Manhattan’ als handelscentrum dus heel goed in trek te zijn. Projectontwikkelaar Bart Versluys ziet nog verdere groei mogelijk. Zo is er voldoende potentieel voor een buurtsupermarkt, en daarvoor lanceert Versluys een oproep.

Bij de Versluys Groep voorzien ze in al hun nieuwe projecten op de gelijkvloerse verdieping ook handelszaken. Ceo Bart Versluys: “Onze strategie loonde. De Oosteroever groeide uit tot een trendy shopping and dining district.”

De Versluys Groep was in 2014 de eerste die met ontwikkeling op de Oosteroever begon. De site onderging sedertdien een metamorfose. Bart Versluys: “We hadden destijds al een duidelijke toekomstvisie en een stappenplan uitgetekend voor dit stadsdeel. De Oosteroever moest een nieuwe maritieme stadswijk worden, waarbij iconische gebouwen hand in hand zouden gaan met de omgeving.”

“Naast de residentiële impact was ook de commerciële hefboom van de site belangrijk. Daarom voorzagen we op alle gelijkvloerse niveaus ruimte voor commerciële activiteiten. Anno 2023 stellen we vast dat deze strategie geloond heeft met de aanwezigheid van een uitgebreide cluster horeca- en handelszaken. Kwaliteit, creativiteit en lokale verwevenheid zijn de kernwaarden, waarbij we zowel jonge startende ondernemers als gevestigde waarden aantrokken.”

Nog meer van dat

Momenteel leggen ze de laatste hand aan de Ensor Tower 2. Bart Versluys trekt zijn visie verder door: “Ter hoogte van de Victorialaan bevinden de projecten Trinity en Dock 5 zich in vergevorderde ruwbouwfase. Na de zomer starten we ook de voorbereidingswerken van het nieuwe project Admiral. In al deze nieuwe projecten komen er op de gelijkvloerse verdieping ook handelszaken. Er zullen dus nog heel wat zaken bijkomen. We praten momenteel met een tiental geïnteresseerden. Sommige gesprekken bevinden zich al in een gevorderd stadium, terwijl andere nog in een eerste verkennende fase zitten.”

“Ook in onze nieuwe projecten op de Oosteroever komen er op de gelijkvloerse verdieping handelszaken”, zegt projectontwikkelaar Bart Versluys van Groep Versluys. (foto Belga) © JAMES ARTHUR GEKIERE BELGA

“Er zijn op de Oosteroever veel handelszaken van diverse pluimage. Maar wel telkens gebracht door creatieve ondernemers met elk hun eigen DNA en altijd vanuit een doorgedreven visie voor kwaliteit en authenticiteit. Daardoor is de Oosteroever uitgegroeid tot een trendy shopping and dining-district. Er zijn klassevolle horecazaken, koffie- en desserthuizen, eigentijdse boetieks, lifestyle- en beautyshops en zelfs zaken die bekendheid genieten in het buitenland. Uiteraard is er nog ruimte voor groei. Ik denk bijvoorbeeld aan zaken die zich profileren in het sport-, vrijetijds- en business-segment”, zegt Bart Versluys.

Oproep supermarkt

Na een kortstondige poging enkele jaren terug ontbreekt wel nog altijd een lokale supermarkt. “Dat is een ontbrekende schakel. Het grote succes van de site zorgde ervoor dat zowel de vaste bewoning als tweede verblijven de voorbije jaren spectaculair zijn gestegen. Er is dus meer dan voldoende potentieel voor een buurtwinkel. Ik doe graag nog eens een oproep naar lokale ondernemers om hun schouders te zetten onder die opportuniteit. We zijn op zoek naar een gedreven ondernemer die vertrouwd is met de retailsector en ook het accent kan leggen op regionale en verse producten van eigen bodem.”

Dit zijn de handelszaken op de Oosteroever. Enkel de Jolly Sailor was er al eerder. 1. Deschildre Streekproducten, Maritiem Plein 2 2. De Cierk (horeca), Maritiem Plein 10 3. Optiek Dresen, Vuurtorendok Zuid 7 4. Olivier Willems (chocolatier), Vuurtorendok Zuid 5 5. Désirée (horeca), Hendrik Baelskaai 5a 6. Marina (horeca), Hendrik Baelskaai 7 7. Dok Design (meubels en accesoires), Hendrik Baelskaai 8 8. Vieux Jeu (sportkledij), Victorialaan 9 9. Raé (kledij), Victorialaan 13a 10. Beauté Oostende (kapper), Victorialaan 17a 11. Kabine (kinderwinkel), Fortstraat 16 12. Luv Bridal (kledij), Fortstraat 6 13. Vesper (horeca), Hendrik Baelskaai 14 14. Storm (horeca), Hendrik Baelskaai 21 15. Max Consael (horeca), Hendrik Baelskaai 25 16. Oever Gallery (kunstgalerij), Hendrik Baelskaai 25 17. Jolly Sailor (horeca), Hendrik Baelskaai 48

© Peter Maenhoudt

Filip Roelandt (Economisch Huis): “Wijk in expansie verder promoten” Bij het Economisch Huis volgen ze op welke handelszaken zich op de Oosteroever vestigen. “Maar het zijn eigenaars en de ondernemers zelf die beslissen wat er komt”, zegt CEO Filip Roelandt. Nood aan een supermarkt blijkt er niet. “Er is bij ons een retailcoördinator voor de Vuurtorenwijk en daar valt ook de Oosteroever onder. Net zoals in andere delen van de stad zijn we soms, maar niet altijd, betrokken bij de komst of verhuis van ondernemers naar de Oosteroever”, zegt Filip Roelandt van het Economisch Huis. En de handelaars kloppen soms aan. “We zijn voor hen een vertrouwensorgaan en soms komen er ondernemers op gesprek over verhuis of uitbreiding. Maar er zijn er ook die varen op hun eigen kompas en zelf de stap zetten. De zone is in volle expansie en handel op de Oosteroever moet verder ontplooid worden. We zitten met de Groep Versluys, die daar heel wat handelspanden heeft, regelmatig samen. Maar wij gaan het niet sturen. Het is de eigenaar van het pand die de finale beslissing neemt wat er in zijn pand komt.” Filip Roelandt is blij met de diversiteit. “Het is een combinatie van horeca en retail in een gezonde mix.” Hij hoort ook de vraag naar een supermarkt, maar wijst op cijfers. “De Oosteroever maakt deel uit van de Vuurtorenwijk en daar is al een supermarkt. De supermarktindex wordt jaarlijks opgemaakt per provincie en brengt het aanbod in kaart. Oostende scoort daarin bovengemiddeld”, zegt Filip. “Iemand die op de Oosteroever woont kan best de indruk hebben dat er nood is, maar statistisch gezien hebben we geen extra supermarkt nodig. Het hangt ook af van meerdere factoren zoals de interesse van de supermarkten, de eigenaar en of er voldoende beweging is voor de leefbaarheid van de supermarkt.” Promoten “De wijk is in volle expansie, maar veel mensen weten nog niet wat er allemaal is en te beleven valt. We haalden zopas een Vlaamse subsidie binnen en daarmee zullen we zorgen voor meer zichtbaarheid van de stad naar de Oosteroever en vice versa. Er komen schermen aan de Visserskaai en op de Oosteroever met info wat er aan de andere kant te doen is”, zegt Filip. “We gaan niet alle handelaars opsommen, maar zullen wel een voorproefje geven van de beleving aan de andere zijde. Het zal goed zijn om mensen de Oosteroever nog meer te laten ontdekken en om de mensen van daar naar de stad te halen. Het project wordt nog dit jaar gerealiseerd.”

(foto PM) © PETER MAENHOUDT

Michiel Rabaey (restaurant Storm): “Oosteroever is veel verbeterd”

“Ik was hier vijf jaar geleden de eerste. Klanten bereikten toen de zaak via paletten”, herinnert chef Michiel Rabaey. De stap die de gerenommeerde chef zette was weloverwogen. “Ik werk met Noordzeevis en vlakbij liggen de schepen die de verse vis aanvoeren. Deze locatie is ideaal voor ons, omdat die toelaat ons verhaal te vertellen.” Het restaurant draait goed. “Er is hier niet veel passage, dus je moet elke dag hard werken zodat de mensen naar hier komen.” Hij kent de Oosteroever. “Ik kwam hier vroeger spelen. 40 jaar geleden was hier nog bedrijvigheid, gelinkt aan de visserij. 15 jaar geleden zat er niet veel leven meer in. Mensen moeten durven zeggen dat het verbeterd is.”

Willy en Karel. (foto PM) © PETER MAENHOUDT

Karel Deschildre (Streekproducten Deschildre): “Uitkijken met keuze van artikel” “Zes jaar geleden begonnen we hier met streekproducten. Het was een zeer goede beslissing. Maar je moet goed nagaan wat je verkoopt op de Oosteroever. De keuze van het artikel is belangrijk”, zegt Karel Deschildre. “In het begin was het niet evident omdat de mensen niet wisten dat we hier zaten. Dat is nu veel veranderd. Mensen ontdekken de speciale locatie, het is bereikbaar en er is parking. Ons cliënteel bestaat voor 20 procent uit mensen van de Oosteroever”, zegt Karel. “En het is stijgend. Het is onvoldoende om van te leven, maar als ze kopen plaatsen ze wel een grotere bestelling.”

(foto PM) © PETER MAENHOUDT

Chocolatier Olivier Willems: “Winkel rendeert, maar heeft tijd nodig”

“Eén jaar geleden breidde ik uit naar de Oosteroever. Het is een stap die ik zette, omdat ik mijn atelier wilde uitbreiden en dan met meer mensen kan werken. Zo kan ik in de toekomst meer zakelijke klanten bereiken. Dat was mijn insteek. De ruimte was voldoende groot om er ook een winkel te openen”, zegt Olivier Willems. Er kwamen extra personeelsleden. “De uitbreiding kon ook op een andere locatie, maar dan zou ik mezelf te veel wegsteken. De extra winkel rendeert, maar het heeft tijd nodig. In de weekends kan het zeer druk zijn, maar in de week is het kalmer. Het blijft een weersgevoelige locatie.”