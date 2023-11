Gevangenen keren vanaf 8 januari terug naar Ieper, gevangenis zoekt nog 50 bewakers

Na bijna twee jaar sluiting voor renovatie- en uitbreidingswerken zal normaal op maandag 8 januari 2024 de eerste gedetineerde weer toekomen in de gevangenis in Ieper. In totaal is er nu plaats voor 169 gedetineerden, bijna 60 meer dan voordien. Zij worden bewaakt door 130 bewakers, maar vijftig daarvan moeten nog aangeworven worden. Aan interesse geen gebrek. De inschrijvingen voor de jobdag op zaterdag 18 november moesten stopgezet worden wegens volzet.

In februari 2022 ging de gevangenis van Ieper dicht voor ingrijpende bouwwerken, maar die naderen hun einde en men is volop bezig met de voorbereiding van de heropening. “De eerste gedetineerden worden verwacht vanaf maandag 8 januari”, bevestigt directeur Bruno Debode. “De meeste werken zijn achter de rug. Het zijn enkel nog een paar kleine aanpassingen die moeten gebeuren, een paar kleine zaken die op punt moeten gezet worden. De cellen moeten ook nog bemeubeld worden. Dat wordt nog een hele klus.”

De nieuwe gevangenis is vanbinnen amper nog te herkennen. “Er is veel veranderd”, vervolgt Brunode. “We hebben enerzijds het volledig cellulair gedeelte gerenoveerd. Dat wil zeggen dat er in de cellen moderne wc’s werden geplaatst, het is voortaan ook mogelijk om te bellen van uit de cellen. Anderzijds hebben we een nieuw gedeelte gebouwd waar vroeger een gelijkvloers stond. Dat gebouw dateerde uit de jaren zeventig en was volledig uitgeleefd. Het werd dan ook volledig met de grond gelijk gemaakt en er is een nieuw gebouw van drie verdiepingen in de plaats gekomen.”

Geen inkijk

Op de bovenste verdieping kan boven de gevangenismuur gekeken worden. “Aan de goede kant zijn de mooie torens van Ieper te zien. Jammer dat onze bureaus daar niet komen, want het is een heel mooi zicht. Ik kan de buurtbewoners wel geruststellen: gedetineerden zullen nergens dichte inkijk hebben. Het is goed dat gedetineerden wat zicht hebben op de buitenwereld, vroeger zaten ze gewoon op een muur te kijken.”

“De jobdag is een groot succes, we moesten de inschrijvingen stopzetten”

Door de uitbreiding zal er ook plaats zijn voor meer gedetineerden dan vroeger. “Onze capaciteit is gestegen naar 169 gedetineerden, daar waar we vroeger rond de 110 gedetineerden konden huisvesten. Aan de functie is niets veranderd. In hoofdzaak zal het een arresthuis blijven voor zuid- en midden-West-Vlaanderen. In arresthuizen verblijven beklaagden, personen die nog niet veroordeeld zijn. Ze zitten hier dus in voorlopige hechtenis.”

Jobdag

Omdat die 169 gedetineerden natuurlijk bewaakt moeten worden, is er ook veel personeel nodig. Om nieuwe mensen te vinden organiseert de FOD Justitie op zaterdag 18 november een jobdag in de gevangenis. “We zoeken nog een vijftigtal medewerkers in de bewaking. Op de jobdag kunnen de mensen die geïnteresseerd zijn in zo’n job eens kennismaken met de gevangenis. Hoe ziet het eruit? Ze kunnen spreken met de mensen die hier al werken. Wat houdt de job in? Ze krijgen ook uitleg over het nieuwe systeem dat we hier zullen hanteren.”

Voortaan wordt er immers gewerkt met twee groepen in de bewaking. “Enerzijds mensen die vooral voor de veiligheid zullen instaan. Zij zullen bijvoorbeeld de controles doen van bezoekers, de camera’s bedienen… Anderzijds is er ook bewakingspersoneel dat meer aan detentiebegeleiding zal doen. Zij worden ingezet voor het persoonlijk contact met de gedetineerden, om te luisteren, hen door te verwijzen indien er een hulpvraag is, hen te motiveren om hun zaken in handen te nemen, om mee te doen aan activiteiten… Zo hebben we de differentiatie gemaakt, terwijl vroeger iedereen alles moest doen.”

Het is al de tweede jobdag die georganiseerd wordt. “Op de eerste jobdag in oktober hadden we al een goeie respons. Er kwam een honderdtal mensen opdagen en we hebben gezien dat toch een 25-tal zich effectief heeft ingeschreven voor het examen dat eraan gekoppeld is. De jobdag van komende zaterdag is nog een groter succes. We hebben de inschrijvingen moeten stopzetten want we zaten aan 200 geïnteresseerden, wat het maximum is dat we aankunnen. We moeten toch iedereen op een deftige manier kunnen informeren.”

Personeel keert terug

In totaal worden er 130 mensen tewerkgesteld voor de bewaking van de gedetineerden, wat neerkomt op ongeveer 110 voltijdse equivalenten. Een stuk meer dan 100 mensen, goed voor 85 voltijdse equivalenten, die voor de sluiting instonden voor de bewaking van de gedetineerden. “Daar bovenop werkt er ook nog eens een 20-tal mensen in de administratie, maar daarvan is zo goed als iedereen al aangeworven. Veel personeelsleden zijn trouwens medewerkers die hier voor de sluiting al werkten en nu terugkeren. Ze werkten hier graag en vonden het spijtig dat ze niet konden blijven. Slechts een paar mensen beslisten om in hun nieuwe werkomgeving te blijven, vaak omdat die dichter bij huis is. De meesten zijn wel blij om terug te keren.”

Driekoppige directie

Bruno Debode wordt lid van de driekoppige directie. “Ik ben hier nu bijna tien jaar aan de slag, de twee jaar dat ik in Oudenaarde zat meegerekend. Ik ben van Otegem, maar kom graag naar Ieper. Mijn collega Bea Schmidts is het nieuwe inrichtingshoofd. Er komt normaal nog een derde directielid bij, maar daarvan is nog niet geweten wie het zal zijn. Voormalig directeur Els Deloof komt niet terug, zij is directeur geworden van het detentiehuis in Kortrijk”, besluit Bruno Debode.