Geschenkenbeurs bij Oxfam Wereldwinkel

Oxfam Wereldwinkel organiseert een beurs boordevol cadeaus met een verhaal. Nieuw dit jaar is het inzetten op circulaire economie.

Wie stekjes, bloempotten of boeken wil ruilen, kan deze meebrengen op de cadeaudagen. Met Oxfam Solidariteit kan er feestelijke tweedehandskledij gekocht worden. Naast de gevestigde waarden is er doorlopend de Faire Feestelijke bar en het aperitiefconcert op zondag. De cadeaudagen vinden plaats op zaterdag 10 december van 10 tot 19 uur en zondag 11 december van 10 tot 18 uur in OC De Schouw, Statiestraat 113. (JW/foto Kurt)