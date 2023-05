Genieten met mate(n): eerste ‘bierwellness’ van Vlaanderen opent in Brugge

Altijd al eens een bierbad willen nemen? Dat kan voortaan in Brugge! De allereerste ‘bierwellness’ van Vlaanderen opent er de deuren. Terwijl je ontspant in een houten vat met water, gist, hop en mout, kan je genieten van een zelfgetapt pilsje. “Maar je kan hier wel niet zomaar binnenlopen om iets te drinken.”

Tien eikenhouten baden, gemaakt door een kuiper, telkens geflankeerd door een tapinstallatie waar heerlijke pils uit stroomt, ligbanken met stro, sauna’s met hoparoma, ruime douches met koperen kranen… De setting van Bath & Barley, een imposante kelderruimte uit de zestiende en zeventiende eeuw, in de Hoedemakersstraat in Brugge ademt authenticiteit.

Ondernemers en studievrienden Louis Raes (39) uit Waregem en Leuvenaar Bart De Brabander (38) vormen het brein achter het opmerkelijke idee. “Tijdens een trip naar Tsjechië ontdekten we een soortgelijke zaak en stelden we ons meteen de vraag waarom we dit niet in België hadden. Wij zijn toch hét bierland bij uitstek?”

Pintje tappen in bad

De twee openden in mei 2021 een eerste vestiging in hartje Brussel en strijken nu in Brugge neer, waar de eerste bierspa op Vlaamse bodem van start gaat. “Onze formule is eenvoudig”, leggen ze uit. “We voorzien vier private ruimtes met twee tot vier baden – goed voor vier tot acht personen – waar mensen met volle teugen kunnen genieten van de weldaden die bier voor geest en lichaam heeft.”

“Gist is voedzaam voor de huid, terwijl hop bijzonder sterke antioxidanten bevat”

Bier is niet enkel heerlijk om te drinken, benadrukken Louis en Bart. “De combinatie van zuiver warm water, aangevuld met biergist, hop en gerstemout is erg gezond. Gist is voedzaam voor de huid, terwijl hop bijzonder sterke antioxidanten bevat. De hoparoma’s zorgen dan weer voor een relaxerend effect. Terwijl je tot rust komt, kan je in onze badkuipen genieten van een zelfgetapt Belgisch pintje of glaasje water. Wie hier komt wellnessen, zal als herboren weer vertrekken.”

© Davy Coghe

De Brusselse vestiging draait intussen op volle toeren en ook Brugge moet een schot in de roos worden. “Een betere locatie konden we ons niet inbeelden”, zeggen ze. “We bevinden ons in de mooiste stad van Vlaanderen waar de biercultuur volop bloeit. Mensen kunnen tijdens hun sessie ook een beer- en foodpairing laten aanrukken, waarbij we Belgische – en Brugse – bieren combineren met chocolade. We willen ook met alle Brugse brouwers een samenwerkingsverband aangaan, want we kunnen elkaar alleen maar versterken.”

Biercultuur promoten

In Brugge mikt Bath & Barley op een erg ruim publiek. “Zowel toeristen als locals. Mensen kunnen bij ons ook speciale momenten komen vieren: verjaardagen, een jubileum… Ook teambuildings zijn mogelijk. In Brussel merken we dat 75 procent van onze klanten uit koppels bestaat.”

Gasten komen niet enkel over de vloer om te ontspannen, ze leren ook bij over de Belgische biercultuur. “We geven uitleg over de bieren, gerst, gist en hop die aan het water worden toegevoegd en mensen kunnen uit drie verschillende scrubs op basis van hopbellen kiezen. Daarvoor werken we samen met de van oorsprong Poperingse Forest Farm.”

© Davy Coghe

Na het wellnessen kunnen klanten aan de bar nog van een afsluitend biertje genieten. “Al zijn we geen horecazaak”, klinkt het. “Je kan niet zomaar binnenlopen om iets te drinken.”

De prijzen variëren van 129 euro voor anderhalf uur met twee personen tot 599 euro voor anderhalf uur met acht personen. “Die houden we bewust democratisch”, aldus Louis en Bart. Brugge wordt ook niet het eindpunt van Bath & Barley. “We leggen onszelf geen timing op, maar willen organisch groeien. Eerst vaste voet aan grond krijgen in Brugge.”

Medezaakvoerder Bart De Brabanter tapt zichzelf alvast een frisse pils. © Davy Coghe