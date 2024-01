Gemeentebestuur Ichtegem vindt mogelijke komst Albert Heijn goede zaak: “Extra concurrentie is positief”

Nadat de berichten over de mogelijke komst van een Albert Heijnvestiging in Ichtegem een beetje stilgevallen waren, heeft een agendapunt op de laatste gemeenteraad de geruchten- en commentarenmolen opnieuw aangezwengeld. Dat een tweede supermarkt een goede zaak zou zijn voor de inwoners is voor iedereen duidelijk. Of toch niet?

Nadat Tuin- en Diermarkt Provoost de deuren sluit, beginnen allerlei geruchten de ronde te doen: er zouden appartementen komen, Carrefour zou verhuizen, er waren andere supermarkten geïnteresseerd in de grond…

Niet iedereen blij

Op 24 maart 2023 wordt door projectontwikkelaar Dupro een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij het omgevingsloket van de gemeente voor “het slopen van bestaande bebouwing, het bouwen van een handelspand en het verbreden van de Industriestraat, gelegen Engelstraat 147-149 te Ichtegem” (de site Provoost dus). Het wordt dan ook duidelijk dat het om een vestiging van Albert Heijn zou gaan.

De aanvraag wordt op 21 april 2023 volledig en ontvankelijk verklaard, en op 8 en 22 augustus 2023 verleent het schepencollege een omgevingsvergunning voor dit project.

Tegen deze vergunning werd echter bezwaar aangetekend bij de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Alvorens tot een beslissing over te gaan, vraagt deze nog een extra goedkeuring aan de gemeente.

“We hebben een sterk dossier maar dat is geen garantie” – burgemeester Lieven Cobbaert

“Bij onderzoek van het dossier kwam de provinciaal omgevingsambtenaar tot de conclusie dat het gemeentewegendecreet van toepassing zou zijn. Dit stelt dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad. Binnen deze context vroeg de provincie een beslissing van de gemeenteraad aangaande de wijziging/herinrichting van de Industriestraat én de vastlegging van de rooilijnen”, legt burgemeester Cobbaert (Liberaal 2018) uit. “Vandaar dat wij dit punt op de agenda van de gemeenteraad geplaatst hebben. Wij willen zeker geen struikelblok zijn in het verdere verloop van de procedure.” De gemeenteraad keurde dit punt dan ook unaniem goed.

Geert Vandaele, schepen van Lokale economie en tewerkstelling, treedt zijn partijgenoot bij. “De komst van een tweede supermarkt kan enkel in het voordeel van onze inwoners zijn. Een beetje concurrentie kan nooit kwaad”, klinkt het.

De huidige situatie

Carrefour is momenteel de enige supermarkt in Ichtegem. Wie zijn inkopen bij een andere winkel wil doen, is verplicht uit te wijken naar Koekelare (vier supermarkten) of Eernegem (drie supermarkten), of nog verder. Voor de klanten die we aanspraken op zaterdagvoormiddag is het duidelijk: de meesten zijn het monopolie van Carrefour beu maar hebben geen andere keuze. En hoewel het personeel niet wil (mag?) bevestigen of ontkennen vermoeden de meeste klanten dat het bezwaar uit de Carrefour-hoek komt.

Straffe promoties

Buiten het feit dat Albert Heijn de reputatie heeft om bodemprijzen en straffe promoties te hanteren, is het aanbod is deze winkel ook merkelijk verschillend van Carrefour. AH zet onder andere voor voeding meer in op eenpersoonsverpakkingen, heeft een ruim aanbod voor mensen met voedselintoleranties en biedt bijvoorbeeld ook halalproducten aan.

Ook de inplanting van de winkel is weldoordacht. De oude gebouwen en serre van Provoost én de aanpalende (en vervallen) gebouwtjes zouden gesloopt worden, de winkel zou bereikbaar zijn via zowel de Industriestraat als via de Engelstraat en er zouden 70 parkeerplaatsen komen, die buiten de openingsuren door de omwonenden gebruikt zullen kunnen worden.

Gemeente is pro

“Wij zijn zeker voorstander van de komst van een tweede supermarkt”, aldus burgemeester Cobbaert, “maar het feit dat wij vinden dat we een sterk dossier hebben, is natuurlijk geen garantie dat de provincie de vergunning bevestigt.”

Cobbaert verwacht een beslissing in de loop van februari. Tegen de beslissing van de deputatie kan enkel een jurisdictioneel beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel. (Emmy Dens)