Gemeente schept duidelijkheid rond komst nieuwe geldautomaten in Koksijde en Sint-Idesbald

Het al dan niet vervangen van verdwenen bankautomaten in Koksijde en de deelgemeenten blijft de gemoederen beroeren. N-VA-raadslid Patricia Vandenbroucke haalde fors uit op Facebook, maar volgens het gemeentebestuur wordt er werl degelijk werk gemaakt van de komst van automaten in Koksijde en Sint-Idesbald. In Oostduinkerke werden er vorige week twee geïnstalleerd.

“We stellen vast dat er heel wat onduidelijkheden verspreid worden over de plaatsing van de bankautomaten in Koksijde, meer bepaald in Sint-Idesbald, en daarom willen we duidelijkheid scheppen in dit dossier”, laat de gemeentelijke communicatiedienst weten.

Misnoegd

De misnoegdheid van N-VA-raadslid Patricia Vandenbroucke op Facebook liet nochtans niets aan duidelijkheid te wensen over. “De bankautomaten-saga in Sint-Idesbald gaat verder”, post Patricia, die haar kledingzaak in de Strandlaan heeft. “De beloofde cash-automaat was eerst gepland aan het Konzplein. Daarna werd er beloofd dat hij in het toerismekantoor zou komen te staan tegen de paasvakantie. Echter deze plaatsing is alweer uitgesteld tot na de zomervakantie. Intussen zitten onze inwoners, klanten en toeristen al meer dan een jaar zonder. In Lo, dat net als Sint-Idesbald een goeie 3200 inwoners heeft, krijgen ze er zelfs een 4de (!) cashautomaat bij. In toeristische periodes neemt het aantal bezoekers in onze badplaats nochtans toe tot 10.000 en zelfs 19.000 op piekmomenten. Dit vertaalt zich uiteraard in meer bestedingen bij de lokale handel. Uit een peiling van Testaankoop in juli 2022 blijkt bovendien duidelijk dat de Belg met cash wil kunnen blijven betalen. In Lo heeft men het begrepen. Al meermaals bracht ik dit onderwerp op de gemeenteraad.”

Twee nieuwe automaten

Het lokaal bestuur reageert: “Vorige week werden twee bankautomaten in gebruik genomen in Oostduinkerke-Bad, achter de tramhalte in de Albert I-laan. Dit is gerealiseerd in samenwerking tussen het gemeentebestuur en Batopin, de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitrol van een netwerk van bankautomaten in België. In samenwerking met een private eigenaar wordt momenteel in de Zeelaan van Koksijde-Bad een nieuw CASH-punt met vijf automaten ingericht. Dit punt zal nog voor de zomer operationeel zijn. In Sint-Idesbald was het de bedoeling om het CASH-punt in te richten in het toerismekantoor op de Zeedijk. De nodige aanpassingswerken zouden aan de gemeenteraad van april ter goedkeuring worden voorgelegd zodat de werken nog voor de zomer zouden starten.”

Betere locatie

Ondertussen dient zich echter een betere opportuniteit aan, met name een pand langs de Koninklijke Baan, dicht bij de verkeerslichten. Eerstdaags start het gemeentebestuur met de onderhandelingen met de eigenaar om het pand aan te kopen en met Batopin om daar een CASH-punt in te richten. Qua ligging en bereikbaarheid zal deze locatie veel beter zijn dan in het toerismebureau en hopelijk biedt het dan meer comfort aan de inwoners van Sint-Idesbald. Het ligt uit de wind en eventueel zou de automaat zelfs binnen kunnen staan. Het gemeentebestuur zal dan ook zo snel mogelijk dit alternatief verder uitwerken en in overleg met Batopin werk maken van de inrichtingswerken.”