Geloof het of niet, maar van deze fotograaf hebben haast alle Izegemnaars op dit moment een foto in huis

De kans dat je op dit moment een portret van de hand van fotograaf David Demeyere in huis hebt, is als Izegemnaar erg groot. Hij is immers de man die voor de stickeractie van de stad Izegem 100 handelaars kiekte. “Ik had beter ook zelf meegedaan”, lacht hij.

David Demeyere kreeg de liefde voor de fotografie mee van zijn vader die vroeger dia’s maakte. “Hij had in die tijd al mooie Pentax-toestellen, ik schat dat hij toen voor zo’n 200.000 frank aan materiaal had staan. Als jonge gast krijg je dat dan al eens in handen en zo was ik vertrokken. Ik heb het lange tijd ook puur hobbymatig gedaan. Maar op de duur krijg je eens de vraag om een communicantje te fotograferen, eerst is dat voor familie en vrienden en daarna voor ‘kennissen van’ en zo ben je vertrokken. De mond-aan-mondreclame deed zijn werk en uiteindelijk heb ik me ook in bijberoep gevestigd. Het was nooit mijn bedoeling om daar professioneel mee aan de slag te gaan, maar uiteindelijk rol je daar toch in.”

Iedereen kan nu met zijn smartphone degelijke foto’s nemen… Is dat geen concurrentie voor jullie?

“De kwaliteit die wij leveren is natuurlijk nog een stuk hoger. In een smartphone zitten al degelijke lenzen, maar het materiaal waarmee wij werken is nog stukken beter. Als je ziet met welk ‘kanon’ we vaak ook onze foto’s schieten.”

Heb je een eigen stijl?

“Uiteraard, de meeste fotografen hebben dat. Als ik foto’s zie passeren op sociale media, dan herken ik vaak meteen door wie de foto genomen is. Zelf werk ik zo natuurlijk mogelijk, zo weinig mogelijk Photoshop. Met natuurlijk licht kun je ook mooie zaken realiseren. Een flits komt er niet veel aan te pas bij mij.”

Je werkt bij de stad Izegem en mocht ook de foto’s voor de stickeractie nemen.

“Maar ik heb net als de andere kandidaten prijs moeten insteken. De Dienst Zorg schreef onlangs ook een opdracht uit en daar was een collega goedkoper, dus die opdracht haalde ik niet binnen. Dat hoort erbij. Maar ik ben blij dat ik die stickeractie heb mogen doen. Ik heb er wellicht wel veel meer tijd in gestopt dan op voorhand gedacht, het was best intensief. Maar het was ook goed geregeld van stad uit, Izegem hadden we in verschillende delen opgedeeld en daar kon ik dan op één dag meerdere handelaars fotograferen. Voor de Bosmolens was dat drie dagen. En we zijn op een zaterdag ook op de markt langs geweest, want er deden ook enkele marktkramers mee. Ik ben in mei gestart en tegen de Batjes was ik ermee rond.”

Wie is David Demeyere? Privé David Demeyere (42) is getrouwd met Jill De Waele, ze zijn de ouders van Michiel (16) en Elise (10). David groeide op in Roeselare en Izegem en vestigde zich met zijn gezin in de Vuurkruiserlaan. Opleiding en loopbaan Studeerde mechanica aan het VTI in Roeselare, werkte ook 15 jaar in de horeca bij Martin in De Vagant in Roeselare. Is nu al bijna tien jaar aan de slag bij de technische dienst in Izegem, waar hij onder meer instaat voor het onderhoud van het wagen- en machinepark. Vrije tijd Fotografie en wandelen met de honden.

Je liep ook op de Batjes rond.

“Ja, ik had de afspraak dat ik bij wijze van promo voor mijn zaak mocht fotograferen, in ruil zette ik die foto’s online. Onze zoon, die ook al de smaak te pakken heeft, ging mee om flyers uit te delen. Wel duizend stuks. Mijn website kende een enorme piek in het aantal bezoekers dankzij die actie op de Batjes. De reacties waren enorm positief. Ook de stickeractie zorgde voor naambekendheid, zo kreeg ik al andere opdrachten van handelaars die ik mocht fotograferen voor die actie. Dat loont dus.”

En deed je zelf mee aan die actie?

“Nee en ik had misschien beter mee gedaan. Als je ziet hoe het leeft onder de Izegemse bevolking. Er wordt natuurlijk wel hier en daar eens wat gezaagd, daarom dat ik de sociale media ook wat mijd. Maar het overheersend gevoel is positief, als je ziet hoe gepassioneerd mensen aan het verzamelen slaan. Maar zelf heb ik niet echt een winkel, dus is het moeilijk om mee te doen. Naar de toekomst toe wil ik wel een studio. We zijn nog aan het bekijken of we die hier thuis zullen installeren of op locatie.”

Je gebruikt ook drones bij het fotograferen?

“Klopt, ik heb daarvoor mijn attest behaald, ik mag met drones tot 250 gram vliegen. Je mag daarmee niet boven volksmassa’s, maar ik kan daarmee leuke dingen doen. Ik hou ook van de variatie in het werk, ik spits me daarom niet toe op één specialiteit. Het seizoen van de huwelijken is nu achter de rug, dat zijn best heftige opdrachten. Je begint vaak al om 5 of 6 uur, als de bruid geschminkt wordt, en dat duurt tot na de openingsdans. In de winter mik ik meer op events, zo ben ik vaak te vinden in Mojo in Roeselare, is er straks een event voor 1.500 mensen in Oostende,…”

Als fotograaf moet je allicht ook blijvend investeren?

“Het materiaal verslijt en als je een collega ziet die iets nieuw heeft, dan kriebelt dat wel eens om dat ook aan te schaffen.”

Weten je collega’s op het werk dat je ook aan de slag bent als fotograaf?

“Zeker. Maar toen ik liet vallen dat ik ook boudoirfotografie doe, waarbij meestal dames die de 40 voorbij zijn nog eens een leuke fotosessie willen doen, waar ze plots erg geïnteresseerd.” (lacht)

www.fotodavid.be