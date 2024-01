Geen vliegtuigtrafiek in Oostende gedurende 2 maanden, Jan (69) probeert klanten op andere manier naar restaurant te lokken

Vanaf 25 januari wordt de vliegtuigtrafiek op de Oostendse luchthaven twee maanden lang stilgelegd wegens renovatiewerken aan de enige start- en landingsbaan. Dat betekent dat Jan Vercruysse van restaurant Belair zichzelf opnieuw moet uitvinden. “Wij blijven gewoon open en doen enkele speciale acties”, zegt de horecaman.

Tussen 25 januari en 27 maart worden er aan de start- en landingsbaan – de enige ook – renovatiewerken uitgevoerd en dat betekent dat geen enkel vliegtuig tijdens die periode zal kunnen landen of opstijgen in Oostende. In 2022 werd de grootste vliegtuigparking al gerenoveerd en nu komt dus de start- en landingsbaan aan de beurt. Dat moet om aan de Europese regelgeving te blijven voldoen. De start- en landingsbaan is 3,2 kilometer lang en heeft een breedte van 50 meter. Een huzarenstukje dus.

Voor Jan Vercruysse die al 35 jaar lang het enige restaurantgedeelte in het luchthavengebouw uitbaat, komen de werken ongelegen. “Al is er nooit een goed moment om dergelijke werken uit te voeren, toch is dit de beste periode om dat te doen”, vertelt Jan. “Toch willen we tijdens deze periode gewoon de zaak openhouden en dus moeten we onszelf gaan heruitvinden.”

Ensormenu

Van economische werkloosheid voor zijn personeel wil Jan niet weten. “Ik probeer dezelfde openingsuren te hanteren zoals dat nu nog het geval is”, duidt de man. “Op die manier moet geen enkel personeelslid op economische werkloosheid. Ik vind dat belangrijk, want die mensen moeten niet gestraft worden. Wij moeten ons echter aanpassen aan die werken. De kosten blijven gewoon doorlopen en een vergoeding is niet aan de orde. Bovendien hebben we net een nieuwe chef aangeworven.”

En dus probeert Jan het hoofd tijdens deze periode boven water te houden door klanten te lokken met bijvoorbeeld een Ensormenu. “We doen mee aan de Tafel van James van de stad Oostende”, duidt Jan. “We serveren dus een Ensormenu en doen daarvoor het restaurantgedeelte speciaal terug open, naast de brasserie. Daarnaast willen we klanten die komen lunchen en minimum 40 euro besteden belonen met een gratis parkingticket. Maar wat ook wel leuk is. In plaats van landende of opstijgende vliegtuigen te zien, kunnen mensen hier perfect de werken aanschouwen. Het zijn een tweetal maanden kranen en bulldozers. Het is eens wat anders. (lacht) We hopen echter op veel volk zodat we het hoofd die twee maanden boven water kunnen houden.”

Zonbestemmingen

Het feit dat er geen vliegtuigen kunnen landen of opstijgen in Oostende zorgt ervoor dat Tui fly de twaalf vluchten die de komende twee maanden voorzien waren naar de vier Spaanse bestemmingen Tenerife, Gran Canaria, Malaga en Alicante niet kan laten doorgaan. “Iedereen die al een vakantie had vastgelegd tijdens die twee maanden, kan vertrekken vauit Brussel tegen dezelfde prijs”, duidt woordvoerder van TUI, Piet Demeyere. “Het grote voordeel is dat de werken gebeuren voor de Paasvakantie. Tijdens de winterperiode zijn er minder vluchten naar de zonbestemmingen en vanaf de Paasvakantie wordt het aantal vluchten ferm vanuit Oostende opgedreven. We staan er dus zeker achter dat de werken in deze periode uitgevoerd worden.”

Voor de werken maakt de luchthavenontwikkelingsmaatschappij LOM Vlaanderen 17 miljoen euro vrij. (Jeffrey Roos)