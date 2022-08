Geen supermarkten meer in de buurt? Dan organiseert stadsbestuur zelf markt in Oostendse Vuurtorenwijk

Binnenkort kun je op het Sint-Antoniusplein in de Oostendse Vuurtorenwijk terecht voor een wekelijkse markt op vrijdag. De aanleiding voor de organisatie van de markt is het verdwijnen van enkele plaatselijke supermarkten in de wijk.

De laatste jaren en maanden verdwenen er verschillende supermarkten in de Vuurtorenwijk. Voor een aantal wijkbewoners is dat een probleem. Om dit ongemak te verhelpen, besliste Stad Oostende om daarom een wekelijkse markt te organiseren in de wijk. De verordening werd hiervoor intussen goedgekeurd.

Schepen voor Ondernemen Charlotte Verkeyn is tevreden. “We wachten nu op het invullen van de vacatures die ondertussen op de website gepubliceerd werden. We hopen eind deze maand met de markt van start te kunnen gaan.”

De wekelijkse markt zal elke vrijdag plaatsvinden van 6 tot 13 uur op het Sint-Antoniusplein. Het marktaanbod omvat naast groenten, fruit en andere eetwaren ook kleding en huishoudartikelen.