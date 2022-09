Geen ijspiste op Ieperse kerstmarkt… en dat is nog maar het begin

De energieprijzen swingen de pan uit en steeds meer mensen raken in financiële problemen daardoor. Dus kijkt iedereen om energie te besparen, ook het stadsbestuur van Ieper. Zo maakte het Centrummanagement al bekend dat er geen ijspiste komt op de kerstmarkt dit jaar, maar dat is nog maar het begin. “Van het tijdelijk doven van de openbare verlichting tot het het verlagen van de zwemwatertemperatuur… Niets is nog taboe”, stelt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

Maandag kondigde het stadsbestuur van Ieper al aan dat het een tijdelijke energiepremie lanceert voor inwoners die geen recht hebben op het sociaal tarief, maar die door de stijgende energieprijzen toch in de moeilijkheden dreigen te komen. De tijdelijke premie bedraagt een derde van de totale kostprijs van de energiefactuur voor verwarming met een plafond van 500 euro. “Met deze premie willen we Ieperlingen in financiële moeilijkheden een extra duwtje in de rug te geven”, legt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA) uit. “Tegelijk willen we burgers met grote zorgen meegeven: zet gerust de stap naar onze dienst Welzijn. We zijn er net om samen op zoek te gaan naar alle mogelijke oplossingen.”

“Het is geen goed voorbeeld om een ijspiste neer te planten die energie opslorpt”

De maatregel is nog maar het topje van de ijsberg, zo bleek maandagavond op de gemeenteraad. Zowel Groen als Ieper2030 vroegen daar wat de stad nog allemaal zal doen om de stijgende energiekosten op te vangen, maar terwijl Nancy Six (Ieper2030) hoopt dat de openbare verlichting niet gedoofd wordt, pleit Sam Vancayseele (Groen) daar net wél voor.

11 procent bespaard

“Bij het begin van deze legislatuur wilden we als nieuwe ploeg versneld inzetten op minder energieverbruik bij onze openbare gebouwen en sportvelden”, antwoordde schepen van Duurzaamheid Valentijn Despeghel. “Door direct aan de slag te gaan met het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van daken, relighting en de vernieuwing van stookplaatsen hebben we sinds 2019 ongeveer 11 procent energie bespaard, ondanks het opnieuw aansteken van de straatverlichting. Zo hebben we al op twaalf openbare gebouwen zonnepanelen gelegd, vijf stookplaatsen werden vernieuwd, drie OC’s zijn geïsoleerd en ondertussen zijn we ook de Lakenhallen aan het aanpakken. Ook qua relighting zitten we niet stil: negen sportvelden en de atletiekpiste werden aangepakt, net als negen openbare gebouwen.”

Ook het doven van de straatverlichting ligt weer op tafel. © EF

“En we doen verder”, vervolgde Despeghel. “Bij OC Vlamertinge, woonzorgcentrum Wieltjesgracht en ’t Hofland zijn de haalbaarheidsstudies lopende om zonnepanelen op de daken te leggen. Voor sporthal Minneplein en de technische dienst kijken we om extra zonnepanelen te leggen op de daken van zodra energiedelen juridisch mogelijk wordt. Qua isoleren staat OC Potyze en OC Cieper nog op de planning. Qua relighting starten we binnenkort in de bib, het archief, de Fenix en het Vleeshuis. We hebben ook nog beslist om bij het nieuw zwembad enkel nog te werken met warmtepompen. We verlaten dus gas.”

Oefening bezig

De schepen zei dat de diensten momenteel aan het onderzoeken zijn of er nog bijkomende energiebesparende acties mogelijk zijn. “We willen geen taboes, alles moet bespreekbaar zijn in deze moeilijke tijden. Zo liggen onder andere het al dan niet tijdelijk doven van de openbare verlichting, het verlagen van de temperatuur in de stedelijke infrastructuur en het zwemwater, het verlagen van de koeling van de servers, het uitschakelen van warmwaterboilers na de diensturen, versneld relighten, meer samenhokken in openbare gebouwen en dus minder gebouwen openstellen… op tafel. De oefening is volop bezig, we hopen zo snel mogelijk te kunnen afkloppen”, besloot Despeghel.

Bibberen in het water

Dat het niet zo eenvoudig is om bijvoorbeeld de zwemwatertemperatuur te verlagen, bewijst de reactie van Martine Lepla, de hoofdtrainster van de Ieperse zwemclub Iswim. “Het hangt ervan af met hoeveel graden ze de temperatuur zullen laten zakken. In het verleden was het zwembadwater al eens tijdelijk wat kouder en toen heeft een groot deel van het publiek afgehaakt omdat het te koud was. Een tweede probleem zijn de jongeren. Als zij in te koud water moeten zwemmen, dan zie je hen rillen en bibberen. Dan zal het aantal zwemmers wel slinken. Volwassen competitiezwemmers kunnen daar tegen, die moeten toch hard trainen. Een daling met enkele tienden van een graad of zelfs een halve graad, zal wel nog meevallen. Maar als de temperatuur daalt met een volledige graad of meer, dan voel je dat echt wel serieus.”

Bij vzw Centrummanagement hebben ze wel al knopen doorgehakt. “Maandag hebben we beslist om dit jaar geen ijspiste te zetten op de Grote Markt”, zegt medevoorzitter Jurgen Crombez. “Kleine KMO’s en heel veel gezinnen hebben echt miserie om de elektriciteitsfactuur te betalen en dan vinden we het als organisatie geen goed voorbeeld om een ijspiste neer te planten die energie opslorpt. Het ecologische aspect was de vorige jaren al een puntje van kritiek, maar nu speelt ook het financiële aspect een grote rol. Want uiteindelijk wordt die elektriciteitsfactuur van de ijspiste betaald door de belastingbetaler.”

“We gaan wel op zoek naar een waardig alternatief, zoals een skatepark of een rolschaatsbaan. Dat kan even leuk zijn, is milieuvriendelijker en kost veel minder. Of misschien zetten we wel de grootste kerstboom van Vlaanderen. De beleving moet er wel zijn, zodat de mensen naar het centrum komen, al is het maar uit nostalgische overwegingen.”

Recessie

Als zaakvoerder van feestzalen De Lissewal en Yperley voelt Jurgen Crombez de gestegen energieprijzen ook in de portefeuille. “De elektriciteitsprijs is verviervoudigd. Vroeger was dat 2.200 à 2.300 euro per maand, nu is dat soms 10.000 euro. Dat is 120.000 euro per jaar en dan spreek ik alleen over elektriciteit. Als je weet dat ik ongeveer 3.500 à 4.000 couverts op een maand doe, dan zou dat betekenen dat ik enkel voor de elektriciteit 4 euro per menu meer zou moeten vragen als ik het wil doorrekenen aan de klanten. Er zijn heel veel mensen voor wie de torenhoge energieprijzen pijn doen. We zien dat het aantal mensen die bereid zijn om af te wassen bij ons om een centje bij te verdienen stijgt. En het wordt nog erger. We staan aan de vooravond van een heel zware recessie.”