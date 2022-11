Geen Colruyt in Wevelgem, wel een Okay in Gullegem

Er komt voorlopig dan toch geen lint van supermarkten in de Kortrijkstraat in Wevelgem. De gemeente leverde immers geen vergunning af om er een Colruyt te bouwen. De vergunning om op de hoek van de Bissegemstraat en de Kerselarenlaan een Okay te bouwen, keurde de gemeente wel goed.

Bernard Diesel heeft ondertussen de site in de Kortrijkstraat verlaten, de garage voor vrachtwagens vind je nu in Moeskroen. De grond werd aangekocht door projectontwikkelaar ‘The City is smart’, en die vond een kandidaat koper in Colruyt. Eind 2021 kondigde de supermarktketen aan dat ze er vanaf 2024 een nieuw filiaal planden. Na het doorlopen van de procedures weliswaar. Wat niet zoals verwacht verloopt nu de gemeente Wevelgem de vergunning weigerde omwille van de mogelijke verkeersoverlast.

Klanten met een auto

“Een supermarkt zoals Colruyt wordt vooral bezocht door klanten met een auto”, verklaart burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) de beslissing. “Colruyt zou te weinig de impact hebben onderzocht van de toename van het verkeer door de nieuwe vestiging. De ontsluiting van de parking zo dicht bij de rotonde met de oprit naar de E403 zou tot nog meer verkeersopstropping leiden. Door een tweede toegang in de Guldensporenstraat komt dan weer meer verkeer in de Kozakstraat terecht, die nu al vaak gebruikt wordt als sluipweg.”

Nadat Colruyt al eerder bevestigde dat buurtsupermarkt Okay in Wevelgem blijft, of er nu een Colruyt komt of niet, maken ze nu ook de inplanting van een Okay in Gullegem bekend. Die zal er tegen maart 2023 komen op de hoek van de Bissegemstraat en de Kerselarenlaan waar nu nog een schuur staat. In- en uitrijden zal gebeuren via de Kerselarenlaan. Daarvoor gaf de gemeente Wevelgem wel de goedkeuring.