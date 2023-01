Geen bloemen meer op de zondagse markt in Ardooie

Op de wekelijkse markt werd afscheid genomen van de bloemist die er steeds trouw op post was. Guido Stubbe was een graag geziene gast op onze zondagse markt, samen met zijn vrouw Andrea.

Beiden zijn zeventigers en gaan nu op welverdiende rust. Zij boden hulp aan hun dochter die in Beveren-Leie een bloemenzaak openhoudt.

“Hij bood niet alleen mooie ruikers aan, maar ook bloemstukjes, planten en in het seizoen zaad of plantmateriaal. Het is niet eenvoudig om hem te vervangen. Niet iedereen wil zijn zondag besteden aan een stand op de markt. We doen ons best om een standhouder te vinden, zodat er na Nieuwjaar weer bloemen te koop zijn”, zegt belleman Donald Debel.

(foto JM)