Fred Wullepit blaast Herberg L’Auberge nieuw leven in: “Startschot van iets moois”

Met L’Auberge maakt Fred Wullepit (52), die Franse roots heeft, zijn droom waar. De herberg in Spiere-Helkijn was op sterven na dood, maar daar komt verandering in. “Ik heb er alvast heel veel zin in. Ik ben al sinds 1997 in België en ik zou graag, als alles goed gaat, mijn loopbaan hier beëindigen.”

“Ik heb mijn huurcontract in februari getekend, en in mei opende ik al voor het eerst de deuren”, vertelt Fred Wullepit trots. “Maar met de wegenwerken was het aanvankelijk erg moeilijk om volk te lokken. Maar stilaan vinden de mensen mondjesmaat de weg terug. Zo komen ook wielertoeristen hier hun pintje drinken. Zaterdag organiseer ik een barbecuelunch op reservatie, dit om verspilling te vermijden. De inschrijvingen lopen heel vlot, wat me toch heel tevreden stemt. Reserveren kan nog altijd via Messenger (Fred Wullepit) of op het telefoonnummer 0494 83 27 76.”

Aanbod uitbreiden

“Ik zal mijn aanbod stapsgewijs uitbreiden. Op zaterdag 16 september open ik groots met een maaltijd. Ik bied een menu aan voor slechts 28 euro. Meloen met porto en parmaham, eendenborst of tournedos en een gastronomische koffie. Dit moet het startschot zijn van iets moois. Vanaf volgende maand zullen er ook verschillende snacks te verkrijgen zijn. Dan zal je kunnen genieten van een croque monsieur, spaghetti, andere hapjes, …”

“Wat er nog allemaal op de kaart zal staan, is nog niet helemaal duidelijk. Ik mik op een rustig cliënteel, zowel Nederlandstalig als Franstalig. Ik zal er ook elke zaterdag karaoke organiseren en op zondag zijn er optredens en een dansavond.”

Trekpleister

“Ik heb er alvast heel veel zin in. Ik ben reeds sinds 1997 in België en ik zou graag, als alles goed gaat, mijn loopbaan hier beëindigen. Ik wil dit rustige dorpje een gezellige plaats bieden waar men kan bijpraten, lekker eten en plezier maken. Dit begint stilaan los te komen, maar het moet nog beter. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Na corona zijn de mensen wat terughoudender geworden.”

“Ik heb al heel wat ervaring in de horeca. Momenteel is dit geen gemakkelijke sector, maar L’Auberge moet een trekpleister worden voor zowel toeristen als de plaatselijke bevolking”, besluit Fred Wullepit.