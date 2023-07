Franki is al een halve eeuw aan de slag bij Glascentrale:“Bewijst dat het hier goed werken is”

Vijftig jaar lang werken voor eenzelfde bedrijf. Het klinkt haast ongelooflijk. De Glascentrale kan al vijftig jaar rekenen op de steeds enthousiaste Franki Vanheule. Hij zag het bedrijf groeien, leerde alle hoeken kennen van de firma en had en heeft een heel goede band met de zaakvoerders. “Aan Marc Desmet heb ik veel te danken”, zegt Franki. En nog denkt hij niet aan stoppen.

Zijn jeugd speelde zich af op de Wijnberg rond de Vrijheidstraat, school liep hij in De Startbaan in de Reutelstraat. De vroegere rijksmiddelbare school. “Ik deed er na de lagere school nog twee jaar metaalbewerking”, zegt Franki Vanheule (64). “En dan was het voor mij mooi geweest, ik kon in juli 1973 aan de slag bij de Glascentrale. Mijn vader Michel was meestergast bij een nevenbedrijf van de familie in de Kapellestraat, een polyesterbedrijf. Via hem werd ik binnengeloodst in het glasbedrijf. Net zoals mijn broers Danny en Eddy overigens. Danny werkte hier 40 jaar, Eddy ook meer dan 30 jaar. Het bewijs dat het hier niet slecht werken is!” (lacht)

Leerjongen

Franki slaat echter alle records. Volgende maand werkt hij vijftig jaar in hetzelfde bedrijf. Hij begon op zijn 14de als leerjongen bij Glascentrale, toen nog in de Roeselarestraat. “Waar wij indertijd een dag nodig hadden om een bepaald werk af te krijgen, duurt dat nu tien minuten”, kijkt hij terug. “Alles diende manueel te gebeuren, er waren geen rolbruggen, geen heftrucks, het glas moest geslepen worden op ronddraaiende stenen. Na een tijd had ik het volledige proces onder de knie en kon dus overal inspringen als er iemand afwezig was. Ik kon boren, slijpen, mastikeren, plaatsen…”

Mijn job bracht me al op fantastische plaatsen. In Saint-Tropez, Lausanne, Londen, Parijs…

Vijftig jaar voor eenzelfde baas werken, het is wellicht een Belgisch record. “Ik ben al met pensioen, hoor”, vervolgt Franki. “Vorig jaar in september. Eigenlijk mocht ik al op mijn 56ste met pensioen, maar dat heb ik eigenlijk nooit overwogen. Naar de reden hoef je niet ver te zoeken, de zaakvoerders zijn zeer goede bazen. Ik werd steeds correct behandeld. Er was een heel goede band met Marc Desmet die het bedrijf overnam van zijn vader André. Ik heb zoveel aan hem te danken, het was dan ook een harde klap toen hij ziek werd en uiteindelijk twee maanden geleden overleed. Ook met zijn kinderen, de huidige zaakvoerders, is er een opperbeste verstandhouding.”

David Guetta

Dat zeker, het was zaakvoerster Sandy Desmet die ons erop wees dat Franki wel eens in de bloemen mocht worden gezet. De leeftijd en vooral de vele jaren zwaar werk laten hun sporen na. Sinds een goede twintig jaar heeft Franki een leidinggevende functie. Zijn job bestaat er nu vooral in om vooraf te gaan opmeten. “Dat bracht me al op fantastische plaatsen. In Saint-Tropez, Lausanne, London, Parijs, noem maar op. In Parijs hielpen we David Guetta zijn appartement in te richten en winkels van topmerken, zoals Louis Vuitton.”

Franki werkt niet langer voltijds, soms moet dat wel als de verplaatsing te ver is. En tussendoor neemt hij de tijd om de zaken te doen die hij naast zijn werk ook nog graag doet. Zijn werkregime en zijn chefs laten dat toe. Samen met echtgenote Charline Spillier maakt hij reizen in Europa met de caravan. “En ik hou van vissen!” lacht Franki. “Met de visclub 4 in een kilo, waar ik bestuurslid ben, gaan we vissen op zee. Verder maken we tijd voor de familie. We hebben twee zonen, Stevie en Andy, een kleinzoon Kaylen en een pluskleinzoon Lucas. Beiden zijn 14 jaar. En straks in augustus komt er nog een kleinkind bij, daar kijk ik ook erg naar uit. Maar nu al stoppen met werken? We zullen zien. Misschien volgend jaar.”