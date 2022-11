Frank Vanleenhove ontvangen door koning als nieuwste hofleverancier: “Hij nam ruim de tijd voor een praatje”

En of hij straalde, Frank Vanleenhove, toen hij dinsdag werd ontvangen op het Koninklijk Paleis. De uitbater van Surfers en Lakeside Paradise werd er officieel gehuldigd als hofleverancier. Een erkenning waar de man, die koning Filip leerde surfen, enorm trots op is. “Wat een jaar is 2022 al geweest. Ik sta 40 jaar op het strand, Surfers Paradise bestaat 35 jaar én hofleverancier. Al is dit zeker de verdienste van een volledig team”, zegt Frank.

De voorbije decennia groeiden de Knokse watersportclubs uit tot absolute symbolen in de watersportwereld. Zowel in Surfers Paradise als Lakeside Paradise is ook onze koninklijke familie vaste bezoeker. De koning was nog prins Filip toen hij een eerste keer op bezoek kwam – ondertussen ruim 11 jaar geleden. “Hij was meteen heel gemotiveerd. Zijn enthousiasme moet aanstekelijk gewerkt hebben, want op een bepaald moment had ik ook het plezier om de kinderen allemaal samen hun eerste surflesje te geven, met koningin Mathilde als fiere mama toekijkend vanop het strand”, zegt Frank Vanleenhove.

Trots

Dinsdag werd hij ontvangen op het Koninklijk Paleis en werd hij gehuldigd als hofleverancier. Frank straalde naast koning Filip en was zichtbaar trots. “Natuurlijk ben ik fier op de eer die ons te beurt valt”, aldus Frank. Wat een jaar is 2022 al geweest. Het betekent mijn 40ste jaar op het strand, Surfers Paradise vierde onlangs zijn 35ste verjaardag en nu hofleverancier. Die erkenning betekent dat je kwaliteit en service hoog in het vaandel draagt. En dat is waar we met onze beide paradijzen voor staan. Elke les die we geven beantwoordt hieraan en elke bezoeker wordt op dezelfde manier ontvangen en verzorgd. Ik denk dat de koninklijke familie zich tijdens hun bezoeken toch even op vakantie voelt en dat is en blijft ons grote doel”, zegt Vanleenhove. “Al wil ik benadrukken dat dit niet alleen mijn verdienste is. Het team van Surfers en Lakeside Paradise droeg zijn steentje bij en ik wil ook het gemeentebestuur en alle ondernemers van Knokke-Heist bedanken, want het is ook door hen dat de koninklijke familie regelmatig afzakt naar onze mooie, propere, veilige, en veelzijdige gemeente waar kwaliteit voor iedereen eveneens een must is.”

Hartelijk gesprek

Hoe het voelde om officieel ontvangen te worden op het paleis, willen we van Frank nog weten. “Het bezoek was hartelijk en de koning nam ruim de tijd voor een praatje. Hij merkte op dat we elkaar nu in een gans andere omgeving ontmoetten, terwijl ik opmerkte dat onze outfits er nu ook enigszins anders uitzagen”, glimlacht Frank. “Maar wat mij nog meer verheugde is dat de koning nog steeds gemotiveerd is, zeker in conditie is, en het komende jaar wil leren wingfoilen, de allernieuwste watersporttrend.” (MM)