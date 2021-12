Francisca Vandamme (Fruitoase) valt met confituur opnieuw in de prijzen: “Geen enkele combinatie uit de weg”

Met de erkenning als West-Vlaams streekproduct valt Francisca Vandamme van Fruitoase uit de Roeselarestraat 1, opnieuw in de prijzen. Eerder dit jaar mocht ze al de trofee van ‘Ik koop lokaal-ambassadeur’ ontvangen.

“Ik ben erg trots op mijn twee titels die ik dit jaar behaald heb. Ik probeer zo ambitieus mogelijk te zijn. Stilstaan is achteruit gaan. Ik zie het als een teken van goed bezig zijn en het helpt ook de lokale handelaar in de kijker plaatsen”, zegt Franciska (49). Zij is getrouwd met Luc Vanneste en de moeder van Lynn en Lies.

Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit. “Volgend jaar zijn we 25 jaar open. Verwacht je maar aan iets spectaculairs,” lacht Franciska. “We zijn destijds gestart met fruit, groenten, diepvriesgroenten en Hak-conserven. Nu zetten we volop in op lokale producten en hebben we ook koekjes en pralines van chocolaterie Ledoux uit Langemark. Dit staat mooi in een geschenkmand. Het is nog zelden dat we een mand met enkel fruit moeten samenstellen.”

Confituur

“Het idee om confituur te maken kwam er omdat dit product het meest aanleunt bij ons oorspronkelijk idee van groenten en fruit. Je kunt met confituur alle kanten uit: gelei, confituur, puur of een andere combinatie. Geen enkele combinatie gaan we uit de weg. We hebben zelfs al confituur met cava en chocolade in ons gamma gehad”, vervolgt Franceska. Wekelijks roeren twee oma’s vlijtig en met veel lied in de potten om de erkende lekkernij te bereiden. Het resultaat zijn heerlijke confituren met lokaal fruit.

Onlangs zijn we ook gestart met suikervrije confituur, die dus geschikt is voor diabetici

32 soorten

“We hebben ondertussen 32 soorten: een vast gamma van 15 soorten en de rest varieert volgens het aanbod en seizoen. Onlangs zijn we ook gestart met suikervrije confituur, geschikt voor diabetici. Mijn dochter is diabeet en is bijgevolg een heel goed proefkonijn. Dit was mijn grootste drijfveer om die confituur te ontwikkelen. Momenteel hebben we drie soorten en dit zal nog uitgebreid worden”, aldus Franciska.

Naast al dit lekkers kan men in de Fruitoase nog terecht voor een groot assortiment groenten en fruit, voorgesneden groenten en zeer mooie geschenkverpakkingen. Deze laatste kunnen volgens eigen goesting en smaak samengesteld worden. “ Met het oog op het eindejaar kun je bij ons ook terecht voor een ijsbuche. We hebben 37 verschillende smaken, voor elk wat wils dus. Neem zeker

eens de tijd en bekijk onze buches en geschenkpakketten op onze webshop www.fruitoase.be, stelt Franciska.

“Ik ben momenteel volop op zoek naar nieuwe producten die ook natuurlijk zijn, want dat is de toekomst! Ik heb geen glazen bol. Maar als er zich in de toekomst kansen voordoen, zal ik deze zeker met twee handen grijpen!”

Meer informatie op www.fruitoase.be of 051 78 03 96 of 0478 30 49 04 of via mail info@fruitoase.be.