Fotograaf van wielerploeg Soudal Quick-Step opent fotostudio in Moorslede: “Zowel bedrijven als particulieren zijn hier welkom”

Op de plek in de Roeselaarsestraat in Moorslede waar vroeger nog een SPAR en een broodjeswinkel gevestigd was, werkt fotograaf Wout Beel momenteel aan zijn eigen fotostudio. “Ruim honderd dagen per jaar werk ik als fotograaf van het wielerteam Soudal Quick-Step. Tussen de wielerevenementen door kan ik hier zowel bedrijven als particulieren op de gevoelige plaat zetten.”

De 36-jarige Wout Beel is de liefde voor de fotografie met de paplepel ingegeven. Vader Stefaan is al decennialang persfotograaf en geeft ook les aan de academie in Roeselare. “Ook ik begon mijn beroepscarrière als fotograaf, maar koos daarna een achttal jaar voor het horecawezen. Mede doordat ik daarna aan de slag kon als fotograaf bij het wielerteam Soudal Quick-Step keerde mijn passie voor de fotografie helemaal terug”, aldus Wout. Hij reist ruim honderd dagen per jaar in het spoor van wielerkleppers als Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe. “Maar ik wil niet afhankelijk zijn van alleen maar de koers.”

Na de Tour en de Vuelta

Wout woont sinds een drietal jaar in Moorslede en speelt al even met het idee om een eigen fotostudio op te starten. “Inmiddels heb ik ook al heel wat materiaal aangekocht. Dat moest ik de voorbije maanden telkens verhuizen van de ene locatie naar de andere. Toen ik net voor de Giro te horen kreeg dat het pand in de Roeselaarsestraat te huur kwam, hapte ik vrijwel onmiddellijk toe.” Nadat recent er nog een broodjeszaak de deuren sloot, ging Wout onmiddellijk aan de slag. “Inmiddels heb ik er al twee fotoshoots afgewerkt, maar de zaak is nog niet helemaal af. Bedoeling is om in september, wanneer ik terug ben van de Tour de France en de Vuelta, echt van start te gaan.”

Communiefoto’s

In de fotostudio zullen zowel particulieren als bedrijven terechtkunnen voor een professionele fotoshoot. “Van communiefoto’s tot modefoto’s. De mogelijkheden hier zijn erg ruim. De studio, waarin ook pashokjes en een make-up ruimte zijn opgenomen, kan ook afgehuurd worden door bijvoorbeeld hobbyisten.” En de koers zal ook voor Wout niet veraf zijn in zijn eigen zaak. Inmiddels hangen er al verschillende wielertruitjes en foto’s. “Allemaal objecten die iets te maken hebben met wielerwedstrijden waar ik zelf bij was. Ze brengen mooie herinneringen naar boven.”