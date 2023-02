Floralux Dadizele opent nieuwe afdeling voor boeketten, bloemstukken en snijbloemen

In tuincentrum Floralux in Dadizele hangen ze dit weekend de vlaggetjes buiten. Vlak voor valentijn pakt de tuingigant uit met een gloednieuwe afdeling voor boeketten, bloemstukken en snijbloemen. De floristen zullen voortaan te vinden zijn in een moderne gekoelde ruimte te midden de decoratieafdeling.

“Met de nieuwe afdeling creëren we een volwaardige shop-in-shop in onze winkel, we zijn bijzonder trots op het nieuwe concept”, vertelt Jesse Ghesquière, manager van de decoratieafdeling.

Weekendje Pairi Daiza

“We maken er dan ook een feestje van dit weekend, elke klant krijgt een geschenk, we voorzien animatie in de namiddag en iedereen kan deelnemen aan een wedstrijd om een weekendje Pairi Daiza te winnen.”

Het tuincentrum vestigde zich meer dan 30 jaar geleden aan de Meensesteenweg in Dadizele. Sindsdien onderging de snijbloemenafdeling slechts kleine veranderingen. De verkoop van snijbloemen zit echter meer en meer in de lift dus drong een vernieuwing van de afdeling zich op.

“We kozen voor een compleet op maat gemaakte infrastructuur voorzien van de nieuwste energiezuinige koeltechnieken om de bloemen nog langer vers te houden”, zegt Frederik Vandevoorde, hoofdverantwoordelijke van de afdeling.

Groter aanbod

“In het ontwerp werd rekening gehouden met de noden van onze floristen en uiteraard ook met die van onze klanten.” In de nieuwe afdeling zal een groter aanbod te vinden zijn dan voorheen en wordt nog meer ingespeeld op inspiratie en de huidige trends.”

“Er zal steeds een florist aanwezig zijn om een boeket of bloemstuk naar wens te maken terwijl je rustig verder winkelt. Wie enkel een boeket wil komen halen, zal in 1 snelle route z’n boeket kunnen kiezen en zich naar de kassa kunnen begeven.”

Extra werkgelegenheid

“Door het uitbreiden van de afdeling zijn we op zoek naar floristen om het team te versterken”, vertelt Jesse.

“Mensen die een passie voor bloemen en creativiteit hebben mogen gerust hun cv doorsturen.”