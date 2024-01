Filip en Els gaan creatief aan de slag met hout en stof : “Sterke passie voor creëren”

Na een mooie carrière binnen het onderwijs genieten Filip Gheysen en zijn vrouw Els uit Sint-Eloois-Winkel volop van hun pensioen. Het koppel blijft ook creatief bezig. Zo maakt Filip houten puzzels en naait Els handpoppen.

Filip Gheysen (63) en zijn vrouw Els (64) zijn beiden erg creatief aangelegd. “Eigenlijk wou ik vroeger timmerman worden. Ik maakte als kind onder andere houten zwaarden. Houtbewerking heb ik al heel mijn leven erg graag gedaan, maar toch koos ik uiteindelijk voor het onderwijs”, aldus Filip, die samen met Els in het Klein Schardauw in Sint-Eloois-Winkel woont. Hij bouwde een mooie carrière uit in de plaatselijke vrije basisschool in Sint-Eloois-Winkel waar hij de laatste jaren les gaf aan het zesde leerjaar.

Tweede leven

Het was in de vrije basisschool dat ook de basis gelegd werd van Filips passie voor houten puzzels. “Een collega in school had een vijftiental jaar geleden een piramide gekocht, maar er was één stukje gebroken.” Filip maakte het houten blokje, het betekende het begin van een inmiddels uit de hand gelopen hobby. “Tijdens een uitverkoop van boeken in de bib tikte ik een boek over puzzels op de kop. Sindsdien verdiep ik me in het maken van houten denkpuzzels.” Inmiddels maakte Filip tientallen dergelijke puzzels.

“Voor veel kinderen is ruimtelijk denken gemakkelijk, voor anderen is het een helse opdracht. Tijdens de laatste jaren van mijn carrière als leerkracht had ik ook de kangoeroeklas onder mijn hoede. Die leerlingen schotelde ik vaak dergelijke puzzels voor. Mijn hobby is eigenlijk een verlengstuk van de vele jaren in het onderwijs.” Sommige van de houten puzzels van Filip lijken op het eerste zicht gemakkelijk, maar toch is het vaak zoeken hoe een blokje moet liggen of naar een verklaring waarom bepaalde zaken niet onmiddellijk in elkaar passen. “Met mijn hobby probeer ik hout zoveel mogelijk een tweede leven te geven. Zelfs het hout van onze oude garagepoort dient om puzzels te maken.”

Stage naar Zuid-Afrika

Niet enkel Filip, maar ook zijn vrouw Els is erg creatief. “Ik schilderde vroeger al en runde in het verleden ook een stoffenwinkel. Ik maak bijvoorbeeld ook kledij voor onze kleinkinderen”, aldus Els. Maar de passie voor het maken van handpoppen ontstond toen dochter Sien, die net zoals ook vele andere familieleden binnen de familie Gheysen actief is in het onderwijs, naar Zuid-Afrika vertrok voor een stage.

“De opbrengst gebruiken we om materiaal aan te schaffen om nieuwe zaken te maken”

“Ze moest een pop meenemen. Ik besloot om er één te maken.” Els, die werkzaam was als leerkrachte crea binnen het bijzonder onderwijs, maakte inmiddels tientallen poppen. “De oorspronkelijke handpoppen waren vooral Muppetachtige figuren, maar wij pasten het patroon zelf aan tot we een leuke gelaatsuitdrukking vonden voor de poppen. Inmiddels maakte ik ook al tal van andere exemplaren. Net zoals Filip creëer ik eigenlijk wel zaken die in het onderwijs van pas kunnen komen. Zo zijn we met de handpoppen al op bezoek geweest in twee kleuterklassen van onze kleinkinderen.”

Markten

Filip en Els startten in bijberoep Kadutsel op. De naam is een samentrekking van cadeautjes en knutselen. De tekst op hun website past erg goed bij hetgeen het koppel doet. “Wij hebben een onstuitbare passie voor creëren, stukjes stof of restjes hout worden nieuw speelgoed voor jong en oud. Wij dagen u uit om oplossingen te bedenken, om uw fantasie te gebruiken en een pop nieuw leven in te blazen”, luidt het op de site.

Het koppel stond de voorbije periode op verschillende marktjes om hun creaties aan het grote publiek te presenteren en te verkopen. Zo waren Filip en Els onder andere te zien op Kerst op ’t Capellehof, het kerstinitiatief in het centrum van Rollegem-Kapelle. “We verkopen onze creaties, maar het is niet onze bedoeling om er grote winsten uit te halen. We willen graag onze hobby blijven uitoefenen. De opbrengst van onze verkoop gebruiken we om terug materiaal aan te schaffen om zo terug nieuwe zaken te maken.”

Info: www.kadutsel.com