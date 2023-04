Fikse leegstand in federale gebouwen in West-Vlaanderen: drie voetbalvelden groot

Met heel wat van de gebouwen die de federale overheid bezit of huurt, gebeurt helemaal niets. Maar liefst 100.000 vierkante meter van de gebouwen die de Staat huurt, staat leeg. 11,6 procent of 13.469 m² van die leegstand zijn gebouwen in West-Vlaanderen. Dat zijn drie voetbalvelden!

Daarnaast staat 400.000 m² van de gebouwen in staatseigendom leeg, waarvan 9.214m² overheidsgebouwen in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Franky Demon (cd&v) opvroeg bij staatssecretaris Mathieu Michel (MR), bevoegd voor Regie der Gebouwen. “Dat zijn 71 voetbalvelden over heel het land.”

In eigendom

Van de 400.000 m² van de gebouwen waarvan de overheid eigenaar is, bevindt het grootste probleem zich in Namen, met maar liefst 14,8 procentleegstand ten opzichte van de totale oppervlakte. In Namen staat 20.000 m² leeg. Dat is het geval met het administratieve centrum van Dinant, waar slechts 80 van 5.500 m² in gebruik is. Maar ook het politiebureel in Jemeppe-sur-Sambre benut 2.126 m² niet, in het Rijksarchief te Namen is er 3.231 m² onbenutte oppervlakte.

In Brussel gaat het om 13 procent, Luxemburg volgt met 11,7 procent. Het gaat om gebouwen van diverse aard: kantoorgebouwen, loodsen, het oud vredegerecht, maar ook een rijkswachtkazerne. In West-Vlaanderen is er 3,12 procent leegstand ten overstaan van de totale oppervlakte: 9.214m² leegstand.

Gehuurde gebouwen

Wat de gehuurde gebouwen betreft, ligt het grootste aandeel in Brussel. Het gaat om maar liefst 70.000 van de 100.000 m² leegstand. Grootste boosdoener daar is het Eurostation. Daarna volgt West-Vlaanderen met 13.469 m² aan leegstand. Enkele opvallende gebouwen in onze provincie die met leegstand kampen zijn het financiëncentrum in de Gustave Vincke-Dujardinstraat (2.650 m², staat volledig leeg), het administratief centrum in Tielt (4.127 m² waarvan amper 653m² bezet) en het federaal gedeelte van het kamgebouw aan het Brugse station (15.544 m² waarvan 13.083m² bezet).

In het Kamgebouw wordt sinds 2011 de rechtervleugel gehuurd door de federale overheid om verschillende federale overheidsdiensten te huisvesten. Het huurcontract loopt pas af in 2038.

“Van alle eigendommen en gehuurde gebouwen van de federale overheid in West-Vlaanderen staat 22.683m² leeg. Dat zijn iets meer dan drie voetbalvelden”, hekelt Franky Demon. 5,67 procent van de totale leegstand in overheidsgebouwen (eigendom plus huur) ligt in West-Vlaanderen.

Voor het niet benutte financiëncentrum in Brugge hoest de staatskas elke maand 36.000 euro huur op, voor het administratief centum in Tielt 53.000 euro.

Efficiënt?

“Dat de federale regering gebouwen huurt is noodzakelijk om haar diensten te huisvesten, alleen stellen we vast dat dit niet efficiënt gebeurt”, vervolgt de Brugse politicus. “Het gaat om een enorm onbenut potentieel. Het zijn ruimtes die niet gebruikt worden, en daardoor geld kosten in plaats van opbrengen. Met een ontsporende begroting is dergelijke inefficiëntie ontoelaatbaar.”

Franky Demon roept de staatssecretaris op om de bezettingsgraad in de gebouwen van de overheid dringend te verhogen: “Desnoods door onderverhuring. Of anders moeten de huurcontracten stopgezet worden of verkocht.”