FIKA introduceert Zweeds koffiebreak-concept

De eerste klanten hebben vlotjes hun weg gevonden naar de nieuwe hippe koffiezaak FIKA in de Strandlaan in Sint-Idesbald. Met FIKA realiseert Gaël Dujardin zijn levensdroom.

“Ik koester al jaren de droom om zoals iedereen in onze familie zelfstandig mijn eigen zaak te runnen”, zegt Gaël (34). “Met FIKA vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik heb 15 jaar ervaring opgedaan in loondienst in een horecazaak in De Panne. Dat komt me zeker van pas nu ik mijn eigen (koffie)boontjes dop.

De ligging is ideaal: tussen toffe collega’s met bekende zaken, op enkele wandelpassen van de zee, en vlak bij huis. We hebben gekozen voor een frisse, luchtige zaak waar zowel een jong als ouder publiek zich thuis voelt. Het idee voor de naam FIKA komt van mijn vrouw, Ella Fioen.”

Ella (30) vond dat er een verhaal moest inzitten: “Fika is Zweeds en betekent zoveel als ‘koffiepauze’. In Zweden is het een traditie om overdag een koffiepauze in te lassen, met iets lekkers erbij, zeg maar een ‘verwenkoffie’.”

Klanten verwennen

Ella kon Gaël meteen overtuigen. “Klanten verwennen doe ik heel graag”, lacht Gaël. “Bij de koffie krijgen ze een glaasje advocaat, een chocolaatje… En we hebben ook specials, zoals café d’amour, Parijse, Italiaanse of Jamaïcaanse koffie… Uiteraard hebben we ook een thee-assortiment en we gebruiken Belgische Callebaut-chocolade voor onze warme chocolade. En het hoeft natuurlijk altijd koffie te zijn: we hebben ook lekkere aperitieven en streekbieren zoals Sint-Idesbald en Sint-Bernardus… We hebben nog maar net de deuren geopend, maar er komen extra tafels en een terras bij. Het verwenconcept wil ik op termijn graag uitbreiden met nog meer lekkers… Ik denk bijvoorbeeld ook aan een samenwerking met een collega uit de buurt, besluit Gaël. (MVO)