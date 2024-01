Fietsenwinkel Cycling Lampaert opent tweede vestiging: “Zeven op zeven bereikbaar”

Op de hoek van het druk kruispunt van de Ieper- en Wervikstraat in Geluwe ging met Cycling Lampaert een nieuwe fietsenwinkel open. De uitstekende ligging is er alvast een troef. Bart Lampaert en zoon Constantijn vinden een goede service heel belangrijk. Er is een ruim aanbod van drie bekende merken. De winkel in de Waterstraat in Geluveld blijft bestaan.

“In Geluveld zullen we nog altijd herstellingen doen en zijn er ook fietsen te koop”, vertelt Constantijn. “We vinden het belangrijk om die winkel te behouden voor bijvoorbeeld klanten uit Geluveld of Zonnebeke die niet over een auto beschikken.”

Zowel vader Bart (61) als zoon Constantijn (29) hebben nog gekoerst. “Ik tot bij de eerstejaarsbeloften”, vertelt Constantijn. “Ik werkte als elektricien en gaf met een berekend risico mijn job op om sinds begin dit jaar hier te staan. Ik draaide al vier jaar mee in bijberoep. Aan de Wielerschool in Ronse volgde ik een opleiding fietshersteller.”

Begonnen in 2008

In Geluveld is het allemaal begonnen in 2008. “In die 15 jaar zijn we flink gegroeid”, vertelt Bart. “Daarom was het in de Waterstraat te klein geworden en zijn we op zoek gegaan naar een groter pand. Op een bepaalde dag kwam ik hier per fiets voorbij. Pand zoekt ondernemer, stond het in koeien van letters op de etalage. Ik nam een foto, vertelde het aan Constantijn, belde naar het nummer dat stond vermeld en twee weken later was de zaak beklonken.”

“We hadden ook andere locaties op het oog”, vertelt Constantijn. “Onder meer in Moorselede en verderop in Rumbeke. We hebben ook veel klanten uit Roeselare, daarmee.”

Scott, Merida en Stevens zijn de merken bij Cycling Lampaert. “We hebben een ruim aanbod van stadsfietsen, mountainbikes, koersfietsen, gravelbikes, vrouwenfietsen, kinderfietsen, noem maar op”, vertelt Constantijn. “Elektrische en niet-elektrische. Van Scott staat er hier het grootste aanbod. Merida is van Nederland, Stevens van Duitsland, beiden zijn even goed. We verkopen ook allerlei accessoires. Van helmen, schoenen en handschoenen tot bidonhouders, pompen en nog allerlei kledij.”

Nieuwe fietsseizoen

De start van de tweede fietsenzaak begin dit jaar komt er niet zomaar. “Ideaal in de aanloop naar het nieuwe fietsseizoen”, vertelt de zoon. “Het fietsseizoen begint volop in maart-april-mei. Qua weer met al die regenval de afgelopen weken zijn het triestige dagen geweest. Heel wat mensen nemen nu rustig de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe fiets.”

Wat verderop in de Menenstraat was er Dcycles. Zaakvoerder Dieter Vercaemer sloeg een andere weg in en komt nu fietsherstellingen aan huis doen. “We wisten dat hij met zijn winkel was gestopt”, zegt Constantijn. “Was dat niet het geval geweest, dan gingen we niet in Geluwe starten, want we willen niet onder iemands duiven schieten.”

“Voor zover we weten, zijn we geen familie van Yves Lampaert”

Cycling Lampaert verkoopt eigenlijk alles wat met de fiets te maken heeft. En net als bij andere handelszaken is er ook de concurrentie van de online verkoop. “Daardoor zijn we niet zozeer getroffen want in ons geval zijn diensten en dus de service belangrijk”, benadrukt Bart.

“En we zijn zeven dagen op zeven bereikbaar, telefonisch of per e-mail”, vertelt Constantijn. “Zelfs op onze sluitingsdag. “Men kan overal een fiets kopen, maar de service is niet overal hetzelfde.”

Postnummer 8935

Het valt vader en zoon Lampaert op hoe Geluwe leeft. “Dat is voelbaar, er wonen hier veel jonge mensen en we hebben weet van het postnummer 8935”, lacht Constantijn. “In Geluveld hadden we al klanten uit Geluwe, Wervik en Menen, allemaal aangename mensen”, haakt vader Bart in.

Op zondag 24 maart komt de klassieker Gent-Wevelgem aan de fietsenwinkel voorbij en dat moet in de Gapersgemeente weer een hoogdag worden; Wie weet rijdt dan Yves Lampaert op kop? “Neen, voor zover we weten geen familie van ons”, besluiten vader en zoon in koor.

Cycling Lampaert is gesloten op zondag en maandag. Meer info: www.cycling-lampaert.be.