Fien Demuynck maakt juwelen op ieders maat

Na haar masters taal- en letterkunde en meertalige bedrijfscommunicatie aan de UGent was Fien Demuynck geruime tijd actief als communicatieconsulent en marketeer. Begin deze maand settelde ze zich als professioneel juweelontwerper en goudsmid. Ze behaalde haar diploma bij Syntra West.

Fien (31) is getrouwd met Stavros Kelepouris (31, journalist bij De Morgen). Ze hebben twee kindjes: Lena (2) en Bas (6 maanden).

“Toen mijn echtgenoot en ik besloten te trouwen, hebben we onze ringen laten maken bij een goudsmid”, vertelt Fien.

“Ik was onmiddellijk gebeten door het ontwerpproces en besefte dat ik dat ook wilde doen. Ik zat toen voor mijn job elke dag van ‘s ochtends tot ‘s avonds voor een computer en daar kon ik mijn ei niet helemaal in kwijt. Ik schreef me in voor de opleiding juwelier-goudsmid aan Syntra in Kortrijk. Na vijf jaar avondonderwijs is het nu eindelijk tijd geworden om zelf de sprong te wagen en mijn eigen zaak te starten.”

Bij Fien Demuynck Juwelen vind je niet alleen een vaste collectie, maar ook op maat gemaakte juwelen. “Ik ben mijn eerste eigen collectie aan het afwerken”, zegt Fien met fonkelende ogen.

“Het gaat om een aantal kwalitatieve en tijdloze stukken, gemaakt uit duurzame materialen. De stijl van de juwelen is modern maar speels, eenvoudig en strak, met hier en daar een hoek af. Alle juwelen zijn gemaakt uit zilver, verguld zilver en 18 karaat goud. Eind mei zal de collectie gelanceerd worden en te koop zijn op mijn webshop. Mensen kunnen ook bij mij terecht om het juweel van hun dromen te laten ontwerpen. Naast klassieke juwelen maak ik ook emotionelere stukken. Ik hou ervan om met oud goud te werken: erfstukken smelten om een nieuw juweel te maken.”

(PPW)

Info: www.fiendemuynck.be